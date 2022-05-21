Prof. Dr. İlber Ortaylı rica etti: Televizyon programlarını takip edin, Türkçesi bozuk inanları şikâyet edin

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 9 gün sürecek olan Bağcılar Kitap Fuarı, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılımıyla kapılarını açtı. Açılışın ardından konuş yapan İlber Ortaylı’ya ufak bir doğum günü sürprizi düzenlendi.

Çocuklara ve gençlere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkçe'yi düzgün kullanmayan kanal ve dizilerin Radyo Televizyon Üst Kurulu'na şikâyet edin ricasında bulunarak, “İstanbul’da okul işi hallediliyor. İnsanların ne okuyacağı halledilmeyen iş. Televizyonu açıyorsunuz, Türkçe bozuk. Yani çocukların; o spikerlerden, sunuculardan doğru Türkçe’nin telaffuzunu öğrenmesi mümkün değil. Onun için o programları takip edin ve Türkçesi bozuk insanları muhtelif yerlere şikâyet edin. Bütün bu bozuk Türkçeleri tespit ettirip mahalleli olarak şikâyet edeceksiniz. Önce kanala, sonra RTÜK’e. Mühim olan üniversiteye gitmek değildir; lisan bilmektir, spor yapmaktır, bir zanaat sahibi olmaktır” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın sonunda doğum günü dolayısıyla Prof. Dr. İlber Ortaylı için Bağcılar Belediyesi tarafından sürpriz bir kutlama yapıldı. Kutlamada Ortaylı, getirilen pastanın üstündeki mumları üfleyerek söndürdü. Daha sonra kendisine Belediye Başkanı Özdemir tarafından ‘Sırat-ı Müstakim’ isimli bir kitap hediye edildi.