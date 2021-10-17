Tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Günümüzde siyaset genç kitlenin çok gerisinde" değerlendirmesini yaptı.

Ortaylı yazısında, "Denizli, etrafındaki şehirleri değiştirmiyor. Endüstri zengini şehirler etrafı yutar, onlar direniyor ve Denizli sanayisi de direniyor. Kitap fuarı ilginç bir biçimde çok ilgi çekiyordu. Gençlik okuyor ve her şeyi dinliyor. Bu nesil Anadolu’daki bir evvelki nesilden daha farklı, söylemek lazım. Kuşaklar arası çatışmaya ister istemez hepimiz katılıyoruz ama biraz objektif olarak değerlendirirsek Türkiye gençliği bir arayış ve öğrenme isteği içinde. Günümüzde siyaset bu genç kitlenin çok gerisinde. Drama da orada devam ediyor. Seçkinlerin Türk siyasetinde yeri yoktu. Şimdi ise daha feci tarafı onların siyasete ilgilerinin de kaybolmaya başlaması." ifadesini kullandı.