T24 LogoT24 Logo
Gündem

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Günümüzde siyaset genç kitlenin çok gerisinde

"Türkiye gençliği bir arayış ve öğrenme isteği içinde"

17 Ekim 2021 08:26

Tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Günümüzde siyaset genç kitlenin çok gerisinde" değerlendirmesini yaptı. 

Ortaylı yazısında, "Denizli, etrafındaki şehirleri değiştirmiyor. Endüstri zengini şehirler etrafı yutar, onlar direniyor ve Denizli sanayisi de direniyor. Kitap fuarı ilginç bir biçimde çok ilgi çekiyordu. Gençlik okuyor ve her şeyi dinliyor. Bu nesil Anadolu’daki bir evvelki nesilden daha farklı, söylemek lazım. Kuşaklar arası çatışmaya ister istemez hepimiz katılıyoruz ama biraz objektif olarak değerlendirirsek Türkiye gençliği bir arayış ve öğrenme isteği içinde. Günümüzde siyaset bu genç kitlenin çok gerisinde. Drama da orada devam ediyor. Seçkinlerin Türk siyasetinde yeri yoktu. Şimdi ise daha feci tarafı onların siyasete ilgilerinin de kaybolmaya başlaması." ifadesini kullandı. 

Prof. Dr. İlber Ortaylıgünümüzsiyasetgençkitle
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24