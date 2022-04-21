Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan 'Ayasofya' tepkisi: Bu, olay müfettiş soruşturmasını aşıyor

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayasofya Camii'nin İmparator Kapısı'ndaki tahribata ilişkin konuştu. Ortaylı “Bu, Müfettiş soruşturmasını aşan bir olay. İmparator Kapısı denildiği için rahatsız oldu galiba birileri" dedi.

Ayasofya Camii'nin tarihi İmparatorluk Kapısı geçtiğimiz günlerde tahrip edildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya Camii'nin İmparatorluk Kapısı'nın tahribatına yönelik inceleme başlatıldığını bildirdi.

Habertürk TV’ye konuşan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da, “Bu, Müfettiş soruşturmasını aşan bir olay. İmparator Kapısı denildiği için rahatsız oldu galiba birileri” ifadelerini kullandı.

“Bir an önce tespit edilmeleri gerekiyor”

Tarihçi Ortaylı, açıklamalarının devamında ise şunları söyledi: “Ayasofya’nın kameraları 24 saat işliyor ancak hiçbir şey çıkmıyor. Ben bunu anlamadım. Ayrıca doğrudan doğruya kilisenin emperyalist bölümüne giriliyor. Bu kapı tunç ve çok ağır. Bu anlık bir şey değil çok zor bir şey. Bu insanların bir an evvel tespit edilip kanuna teslim edilmesi gerekiyor.

“Bu bir namus meselesi”

Bu bir namus meselesi biz burayı fethettik. Bunu korumamız gerekiyor. Dünyanın gözü burada. Bu nedenle bir an evvel tespit etmemiz gerekiyor. Ayrıca bu kesinlikle bir şebeke işi. İmparator Kapısı denildiği için rahatsız oldu galiba birileri. Birtakım insanların zihinlerinin nasıl çalıştığını anlamak mümkün değil. Çok sakat bir görüşe dayanıyor. Güveneceğimiz yer emniyet kuvvetleridir ve kanunun önüne çıkarılmaları gerekiyor bu insanların.”

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