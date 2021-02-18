Prof. Dr. Hüseyin Toros yanıtladı: Yağan kar İstanbul’un su sorununu çözdü mü, yazın yine kuraklık tehlikesi yaşar mıyız?

İstanbul'da cuma gününden beri devam eden kar yağışı barajlardaki su seviyesini artırdı. Yağan karların da erimesiyle ilerleyen günlerde su seviyesinin daha da yükselmesi bekleniyor. Şu anda İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 48,28 seviyesinde. Peki bu yağışlar İstanbul’un kuraklık sorununu çözdü mü, yazın yine kuraklık tehlikesi yaşanabilir mi?

Hürriyet’ten İsmail Sarı’nın haberine göre, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, barajlarda doluluk yüzde 50 olduğunda 415 milyon metreküp su yaptığını ve günlük su tüketimi 3 milyon metreküp edildiğinde barajlardaki suyun İstanbul için sadece 8-9 ay yeterli olacağını kaydetti.

Toros'un şu değerlendirmeleri şöyle:

İstanbul'da hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı ile artan İstanbul'a su veren barajlardaki doluluk oranını nasıl yorumlamak gerekir?

Geçen yılki verilere baktığımızda, barajların aylık doluluk yüzdesine göre haziran ayına kadar dolmaya devam ettiğini ve temmuzdan itibaren azalmaya başladığını görüyoruz. Yani temmuz ayına kadar barajlara kullanımdan daha fazla su geliyor.

16 yıllık verilere göre 17 Şubat 2021 tarihindeki barajların doluluk oranı ne yazık ki son 16 yıldaki en düşük üçüncü seviyesinde. 2021 yılı başında 20,13 olan barajlardaki doluluk oranının yüzde 20 artarak yüzde 47,82 seviyesine kadar çıkması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

"Karların erimesi sonucu barajların doluluk oranları yüzde 50 seviyesini aşabilir"

Son görülen kar yağışı İstanbul’un yaşaması beklenen kuraklığa çözüm olur mu?

Son yağan karın yeraltı suyunu beslemesi, yavaş yavaş akışa geçmesi sebebiyle önümüzdeki günlerde barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam edecektir. Karların erimesi sonucu barajların doluluk oranları yüzde 50 seviyesini aşabilir. Şu an için İstanbul’da barajların sahip olduğu su, kuraklığın önemli oranda geçtiğini gösteriyor. Bununla birlikte barajlar yüzde 100 dolu bile olsa bizlerin suyun verimli ve idareli kullanılması konusundaki duyarlılığımızı devam ettirmemiz şart.

Önümüzdeki üç ayda barajların doluluğuna etki edecek kadar yağış bekleniyor mu?

İstanbul'da uzun yıllar verilerine göre yağışların yüzde 51'i ocak-temmuz, yüzde 49’u ise ağustos-aralık döneminde düşer. Mart, nisan ve mayıs aylarında yağışların yüzde 21’i meydana gelmektedir. Şu an için tahminler bu aylarda mevsim normallerinde bir yağış alabileceğimizi gösteriyor. Geçmiş verilere ve tahminlere göre önümüzdeki aylarda da barajlardaki su seviyesinin yükseleceğinden eminiz.

"Barajlarda doluluk yüzde 50 olduğunda bu su, İstanbul için sadece 8-9 ay yeterli olur"

Barajlardaki doluluk yüzde 50 olduğunda "Kesin yeterlidir" diyebilir miyiz?

Barajlarda doluluk yüzde 50 olduğunda 415 milyon metreküp su yapıyor. Günlük su tüketimi 3 milyon metreküp kabul edebiliriz. Bunun 1,3’ü Melen ve Yeşilçay’dan geliyor. Geriye kalan 1,7 milyon metreküp su ise İSKİ barajlarından geliyor. Bu durumda barajlardaki su 256 gün yeterlidir. Bu durumda su, İstanbul için sadece 8-9 ay yeterli olur.

Baraj doluluk oranların yüzde kaç seviyesine indiğinde tehlike sinyali anlamına gelir?

Mayıs ayında yüzde 20’lerde kalırsak bu büyük bir alarm diyebilirim. Umarım olmaz, ama o seviyede kalırsa yazın suyumuz bitebilir diyebiliriz.