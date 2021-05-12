Prof. Dr. Hasan Yazıcı yazdı: Salgın verilerinin paylaşılmasında "akıl tutulması"

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Hasan Yazıcı, Türkiye'nin Covid-19 hastalığı sıklığı açısından dünyanın en kötü ülkelerinden olduğunu belirterek, Bilim Kurulu üyelerinin dahi, Koronavirüs verilerine erişiminin olmadığına vurgu yaptı. Yazıcı, "Bir salgının, elde olan veriler açıklıkla paylaşılmadan ve bu veriler üzerinde çalışılmadan, tartışılmadan yapılan bir danışmanlıkla ve bu danışmanlığı da dikkate alan veya almayan kararlarla yönetilmesine gerçek bir akıl tutulması denmezse neye denir bilemiyorum" ifadesini kullandı.

Yazıcı, sarkac.org'da yayımlanan "Salgın verilerinin paylaşılmasında 'akıl tutulması'"" başlıklı yazısında, "Turkuaz tabloda her gün, 4’ü oran olmak üzere 10 veri başlığı var. Bunlar arasındaki herhangi bir oranın ne demek olduğunu anlamak için söz konusu oranın pay ve paydasını bilmek gerekir. Bu oranlardan en anlaşılamaz olanı, hasta zatürre oranı denileni. Anlaşılan Bilim Kurulu üyeleri de bu oranın pay ve paydasınının neyi ifade ettiğini bilmiyorlar" dedi.

Covid-19 karşılaştırmalı veriler

"Önce Bilim Kurulu’nun sonra da toplumun, yani ortak aklın, tam olarak bilmediği başka neler var?" diye soran Yazıcı, şunları sıraladı: