Prof. Dr. Hasan Tok: Ergene’deki arazi “mutlak koruma alanı”

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin emekli öğretim üyelerinden ve İMP (şimdiki adı İstanbul Planlama Ajans-İPA) kurucusu Prof. Dr. Hasan Tok, plastik kooperatifinin kurulması amacıyla Çorlu/Ergene kesimindeki Marmaracık köyü sınırlarında 2.8 milyon metrekarelik tarım alanının ‘mutlak korunması gereken alan’ sınıfında olduğunu bildirdi ve bunun bir plan notu olduğunu da ekledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer’e konuştu.

Bayer yazısında şunları kaydetti:

“Prof. Tok’a göre, kuru mutlak tarım alanı 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım yasasında geçen bir arazi vasfı olup, eski arazi kullanım kabiliyet sınıflamasına göre, arazinin yüzde 80’e yakın kısmı toprak uzmanları ve plancılar tarafından 2. sınıf tarım alanı olarak tanımlanmıştır.

'Şimdi buraya neye hizmet ettiği ve ne amaçla verildiği bilinmeyen rapora dayanılarak ‘Ağır metal kirliliği vardır, tarım alanı değildir’ demek ihanettir. Orası hep tarım alanı olarak kaldı. Buranın bir süre tarıma açılmaması değerini azaltmaz, hatta bazı hallerde daha da artırır. Yineliyorum: Burası bin yıl önce de tarım toprağı idi, bin yıl sonra da tarım toprağı olarak kalacaktır.”

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