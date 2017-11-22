İSTANBUL, (DHA)- RUSYA\'NIN Soçi kentinde düzenlenecek Suriye konulu zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek. Görüşme öncesinde konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Köni, \"Esad YPG\'ye, Suriye\'ye bağlı otonomi vermek istiyorsa Türkiye bunu kabul edebilir\" dedi.

Üç ülkenin Suriye konusunda bir çözüm bulacağına inandığını belirten Prof. Dr. Köni, \"Amerika da yakından bu süreci izliyor. Türkiye\'nin, bu yaklaşımlar ve doların yükselmesinden sonra \'Esad\'ı veya YPG\'yi kabul etmiyoruz\' gibi bir seçeneği tercih etmeyeceğini diye düşünüyorum. Daha sonra yapılacak toplantılarda bunu kabul edecek gibi görünüyor. Belki Cenevre\'de Amerika karşı çıkacaktır ancak bu üç ülkenin yapacağı toplantılarda kabul görecektir. Çünkü hem Rusya hem de İran bir yandan bastırıyor. Türkiye\'nin pek fazla tercih hakkı kalmıyor\" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)