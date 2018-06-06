Prof. Dr. Hacısalihoğlu: Yerli ve milli olan tüm değerler saldırı altında

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE\'NİN gelecek hedefleriyle buluşmasının önündeki son virajı 24 Haziran seçimleri olarak değerlendiren Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, \"Ülkenin yerli ve milli tüm değerleri, şahısları ve kurumları açık bir saldırı altında. Kimisi açıktan, kimisi gizli kapaklı, kimisi ise sahte yüzlerle Türkiye’nin istiklal yürüyüşünü durdurmanın gayretinde\" dedi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, 24 Haziran seçimleri yaklaştıkça seçimler öncesi şer odakların Türkiye\'nin yerli ve milli olan tüm değerleri, şahısları ve kurumlarının açık bir saldırı altında olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, \"Şer odaklarından payıma düşenlerle mücadelem sürüyor. Çeşitli çarpıtmalar, asılsız yakıştırmalarla şahsıma yönelen yıldırma çabalarıyla karşı karşıyayım. Son günlerde bazı mahfiller şahsıma yönelik, \'Sadece fikrini değil ismini de değiştirmiş\' tarzındaki yıldırma çabaları içindeler\" diye konuştu.

\"SOYADIMIN SALDIRI MALZEMESİ OLMASINA SEYİRCİ KALMAYACAĞIM\"

Soyadını değiştirdiği yönündeki iddialara cevap veren Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, \"1934 yılında çıkartılan soyadı kanunuyla \'ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, paşa\' gibi eski toplum zümrelerini belirten unvanlar kaldırılmıştır” hükmü uyarınca sülalemin Osmanlı’dan gelen \'Hacısalihoğlu\' soyadını, rahmetli dedem kullanamayıp, \'Ertuğrul\' soyadını almıştır. Yıllar sonra bu yasak kalkınca, tüm akrabalarım gibi rahmetli babam da 1989 yılında mahkeme kararıyla özüne dönüş imkânı bularak ailemizi asıl soyadımız olan \'Hacısalihoğlu\'na kavuşturmuştur. Henüz lisansüstü öğrencisiyken yani 30 yıl önce rahmetli babamın girişimiyle yapılmış olan soyadı değişimini; şimdilerde fikirle karşıma çıkamayanların yıpratma, yıldırma amacıyla yalanla, iftirayla, hakaretle saldırı malzemesi olarak kullanmasına seyirci kalmayacağım. Tüm bu çirkin saldırılara karşı hukuki haklarımı devreye sokacağım. Fikir fukarası maşaların karşısında boyun eğmeyeceğim\" ifadelerini kullandı.

\"NE FİKRİM, NE İSMİM, NE DE ŞAHSİYETİM DEĞİŞMİŞTİR\"

Uzun yıllardır küresel sömürüye, zulme, emperyalizme karşı savaştığının altını çizen Prof. Dr. Hacısalihoğlu sözlerine söyle devam etti:

\"FETÖ gibi ihanet şebekelerine hep karşı oldum, olmaya da devam edeceğim. İnternet ortamında isim değişimi yalanıyla, iftirasıyla şahsıma yapılan saldırıya da boyun eğmeyeceğim. Bu mahfiller ve şer kervanına katılan FETÖ’cü ihanet şebekesinin tüm unsurları için hukuk devreye girecek. Ayrıca aynı mahfillerin çarpıtarak, aleyhime kullanmaya çalıştıkları bir diğer konuda 2007 İzmir Cumhuriyet mitingiyle ilgilidir. Her şeyden önce ifade etmeliyim ki, hiçbir zaman ne Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi oldum ne de o mitinge ADD adına katıldım. Bu vesileyle açıklamam gerekir ki; o konuşmanın zamanlaması; yerli ve milli hassasiyetimi yansıtabilmek amacıyla, bugünün Cumhur ittifakının paydaşı olan partinin milletvekili adaylık sürecine dahil olmak üzere, üniversitedeki görevimden ayrıldığım döneme aittir. 40 yıldır devletin tüm kurumlarına sızmış olan FETÖ ihanet şebekesinin sebep olduğu yanlışlara işaret eden o günkü konuşmam, bugün de olduğu gibi FETÖ’ ye karşı mücadele kararlılığımla aynı çizgidedir.\"

\"KÜRESEL SÖMÜRÜ VE TERÖR BARONLARININ MAŞASI FETÖ\"

“Mühim olan şekil değil, özdür. Nerede konuştuğun değil, ne konuştuğundur. Benim için esas olan da budur. Bunun dışındakilerle dertlenenlerin de samimiyetinden şüphe duyarım” diyen Prof. Dr. Hacısalihoğlu emperyalizm karşısında verdiği mücadeleyle ilgili şunları söyledi:

\"Önemli olan emperyalizmin içimize yerleştirmiş olduğu derin devlet yapılarına, küresel sömürü ve terör baronlarının maşası FETÖ’cü ihanet şebekesine ve diğer terör örgütlerine karşı ülkenin istiklalini her koşul altında, yılmadan savunabilmektir. Bu çizgiden sapanlar fikrini değiştirenler değil, benliğini yitirenlerdir. Rabbime şükürler olsun ki; başımız her daim dik, alnımız açıktır. Ne çizgimiz, ne ilkemiz, ne benliğimiz zerre değişmemiştir. Son nefesimize kadar da değişmeyecektir. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan küresel sömürü baronlarına ve maşalarına karşı inancıyla, direnciyle hedef olmuşsa, benim için İstiklal simgesidir ve sonuna kadar fikrimle, benliğimle arkasında olacağım. Yılmayacağım, susmayacağım, boyun eğmeyeceğim. Tüm mandacı mankurtlara, emperyalizme ve maşalarına, FETÖ ihanet şebekesi ve terör baronlarına karşı mücadelem, direncim yeminimdir.\"

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