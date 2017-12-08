Prof. Dr. Hacısalihoğlu: Trump içeride sıkışınca Kudüs kararını aldı

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına ilişkin, \"Trump başkanlığının tehlikeye girmesiyle yeni dönemde bu sıkışmışlık halini aşabilmek açısından Amerika\'da etkili olan İsrail lobisini bütünüyle arkasına alıp kendi konumuyla ilgili kalkan oluşturabilmek için bu kararı aldı\" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump\'ın önceki gece İsrail\'in başkentini Kudüs olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından Filistin meselesi tekrar dünya gündemine geldi. ABD\'nin Kudüs kararını değerlendiren Prof. Dr. Hacısalihoğlu, \"Trump, seçim sonrası atamalarla başlayan Amerika\'nın müesses nizamıyla, derin yapılarıyla çelişkisi giderek büyüyen, istediği atamaları yapamayan, hatta görevden alma süreçleriyle daha da perçinleşen bir sıkışmışlık durumunu yaşıyordu. Başkanlığının tehlikeye girmesiyle yeni dönemde bu sıkışmışlık halini aşabilmek açısından Amerika\'da etkili olan İsrail lobisinin bütünüyle arkasına alıp kendi konumuyla ilgili kalkan oluşturabilmek için aldığı karar olarak yorumluyorum\" diye konuştu.

\"SON DÖNEMDE YAŞANANLAR TRUMP\'IN SIKIŞMIŞLIK HALİNİ PERÇİNLEDİ\"

Kararın uluslararası hüküm olarak değerlendirilmesinin ve tanınmasının mümkün olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Hacısalihoğlu şunları söyledi:

\"Trump tam anlamıyla Amerikan başkanlığı koltuğuna oturamamış görüntüsü içindeydi. Ulusal güvenlik danışmanıyla yollarının ayrılmasından sonra özellikle FBI, CIA bağlantılı soruşturmaların yargı sürecine taşınmış olması, seçim öncesi Rusya ile Trump arasındaki seçime ilişkin gölge düşürdüğüne dair yaklaşımların öne çıkartılması gibi gelişmeler; Trump\'ın sıkışmışlık halini daha da perçinledi. Hatta azledilmesine ilişkinin dedikoduların konuşulduğu döneme girildi. 1995 yılında ABD Kongresi’nde Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olmasına dair tavsiye karar alınmıştı. Amerikan Büyükelçiliği\'nin Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşınması kararını bugüne kadar hiç bir başkanın uygulamaya sokmaması, sürdürülen barış sürecini zedeleyeceği, dengeyi bozacağına ilişkin gerekçelerle yapmamış olmasına Trump da katılabilirdi. Ama söylediğim gerekçelerle başkanlığının tehlikeye girmesiyle yeni dönemde bu sıkışmışlık halini aşabilmek açısından Amerika\'da etkili olan İsrail lobisinin bütünüyle arkasına alıp kendi konumuyla ilgili kalkan oluşturabilmek için aldığı karar olarak yorumluyorum.\"

\"ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞININ İÇİNDE OLDUĞUMUZU BİZE DAHA FAZLA HİSSETTİRECEK\"

Kararı hak, hukuk, adalet açısından son derece yıpratıcı bulduğunu dile getiren Prof. Dr. Hacısalihoğlu, \"Aslında Amerika\'nın uluslararası sistemdeki etkin konumunu daha fazla zedeleyici bir yaklaşım olduğunu görmek gerekir. Ortadoğu\'da işlerin çıkmaza girmesine, daha fazla gerilime neden olacak veadeta üçüncü dünya savaşının içinde olduğumuzu da bize hissettiren bir dönemi daha fazla açığa çıkartacaktır\" ifadelerini kullandı.

\"KUDÜS MÜSLÜMANLARIN KIBLESİ, BÜTÜNLEŞMEK GEREKİR\"

Türk -Amerikan ilişkilerinin onarılmaz hale geleceğini de vurgulayan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, \"Bugüne kadarki sorunların yanı sıra Trump eliyle de ilişkilerimiz zedelenmiş olacak. Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir, çok önemlidir. Kararı doğrudan Mescid-i Aksa\'yı hedef alan hamlelerin cesaretlendirici adım olarak görüyorum. İslam dünyasının bu şerden hayır çıkarması ve dünya barışına katkı sunması için zulme karşı bütünleşmesi gerekir\" diye konuştu.

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