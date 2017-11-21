Prof. Dr. Hacısalihoğlu: NATO her zaman teröre seyirci kaldı

İSTANBUL, (DHA)- NATO\'NUN Norveç\'te düzenlediği tatbikatta yaşananları değerlendiren Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, \"NATO, teröre karşı haklı ve dirençli mücadelesinde Türkiye\'yi hep yalnız bırakmış ve bazı üye ülkelerin terör örgütleriyle olan ilişkilerine seyirci kalmıştır\" dedi.

NATO’nun Norveç’te düzenlediği \'Trident Javelin-2017\' tatbikatında Atatürk’e, düşman liderler arasında yer verilmesinin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da sahte bir hesap kullanılarak \'düşman ile işbirliği içerisinde\' gösterilmesinin yankıları sürüyor. Türkiye\'nin terör örgütlerine karşı verdiği mücadelenin birçok ülkeyi rahatsız ettiğini belirten İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, \"Türkiye\'nin özellikle son dönemde bütün terör örgütlerine karşı verdiği mücadele ve sanayi modelini üretime dayalı hale getirip güvenliğiyle birlikte bölgesinde güçlü bir bölgesel aktör olarak rol alma arzusu bölgedeki birçok aktörü rahatsız etmiş durumda\" diye konuştu.

\"TERÖR ÖRGÜTLERİNE GÖZ YUMDU\"

NATO üyesi ABD\'nin PKK/PYD/YPG terör örgütleri ve FETÖ terör örgütüyle ilişkisine dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, \"NATO, teröre karşı haklı ve dirençli mücadelesinde Türkiye\'yi yalnız bırakmıştır. Bu konuda ciddi bir güvenlik politikası geliştirmesini bırakın NATO üyesi bazı ülkelerin terör örgütleriyle olan sıkı ilişkilerine seyirci kalmıştır. Bunlarda en akla geleni PKK ile olan ilişkileridir. Nitekim Suriye\'deki son durumda PKK/PYD/YPG terör yapısına başta NATO önderliği olarak kabul edeceğimiz ABD\'nin yapısal ilişkisidir. 15 Temmuz sonrasında da açığa çıkan FETÖ ihanet şebekesine ev sahipliği yapmış olmalarıdır. NATO içindeki kaçak FETÖ\'cü subayların adeta bir bilgi ağıyla onların refleksleriyle hareket eden davranış biçimleridir\" dedi.

Türkiye\'nin NATO\'daki konumunun diğer üyelerle eşit olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, Norveç\'teki skandalın bireysel hatalarla yapıldığını açıklamanın da tatmin edici olmadığını ifade etti. Türkiye çıkarları neyi gerektiriyorsa kararlılıkla onu yapacağını söyleyen Hacısalihoğlu, \"Türkiye merkez ülkedir. Türkiye’den önce NATO\'nun kendisini gözden geçirmesi gerekir. Sonuna kadar haklı olan Türkiye’dir. Müttefikliğin hukukuna uyup uymayackalarına karar vermeleri gerekir. Türkiye çıkarları doğrultusunda hareket edecektir. Buna göre hem batı hem doğu ile ilişkilerini Türkiye merkezli sürdürmeye devam edecektir\" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)