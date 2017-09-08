Prof. Dr. Hacısalihoğlu: Krizi Almanya başlattı

İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE ile Almanya arasındaki krizi değerlendiren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, eğer ortada bir kriz varsa bunu başlatan ülkenin Almanya olduğunu söyledi. Almanya\'nın mutlaka ajandası olduğunu belirten Prof. Dr. Hacısalihoğlu, \"Almanya Coğrafyayı iyi analiz eder jeopolitik refleksleri güçlüdür, duyarlıdır buna dayalı politikalar ve stratejiler geliştirmeyi iyi bilir. Türkiye gibi bir ülkenin çevresindeki etkinlik alanının genişlemesi Almanya açısından daralma anlamına gelir. Türkiye-Rusya ilişkisinde bile Almanya her zaman o refleksi göstermiştir ve rahatsızlık duymuştur\" dedi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Türkiye-Almanya krizine ilişkin açıklamalar yaptı. Türkiye ile Almanya arasında kriz varsa bu krizi başlatan ülkenin aslında Almanya olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hacısalihoğlu,\"Bunu net görmek gerekiyor, bunu anlamlandırmak için debüyük fotoğrafa bakmak lazım. Büyük fotoğraf uluslararası sistemin doğasının ortaya koyduğu bazı gerçeklerdir. O da devletlerarası güç mücadelesinin seyri. Şunu net görmek gerekir uluslararası sistemde iddialı devletler, sistemi kontrol etmeye çalışan devletler içten pazarlıklıdır, ajandalıdır. Kendisine sakladıklarının çok azını sizinle paylaşır. Almanya ekonomik ve teknolojik üstünlüğüyle önemli bir güç, bunu görüyoruz ama şunu da görmek gerekir; uluslararası sistemde güç mücadelesi, bir süreç meselesidir sabitlenen bir şey değildir. Unutmamak gerekir ki; siyasi tarih aynı zamanda büyük güçlerin yükselişinin ve düşüşünün tarihidir. Bugün yaşadığımız evre, yeni güçlerin sahne almak için çabaladıkları bir evredir. Yeni güçler var bu güçler yükseliş trendinin içerisinde. Almanya şu aşamada mevcut gücünü koruma çabası içinde dolayısıyla statükocu güce dönüşmüş durumda, birinci amacı elde ettiği başarıyı korumak, onunla da yetinebilecek bir güç değil kuşkusuz koyduğu hedefler var hem gücünü korumak hem de gücünü maksimize ederek belirlediği hedefe erişmek istiyor\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE\'NİN RUSYA İLE STRATEJİK İLİŞKİSİNDEN DE ALMANYA RAHATSIZLIK DUYMUŞTUR\"

Yükselen ülkeler üzerinden örnekler vererek krize değinen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, Asya\'dan doğan yeni güçler, Güney Amerika\'daki Brezilya, Türkiye örneği bütün bunlar uzun süredir üzerinde analizler yapılanyeni dinamik güçler olarak görülen ülkelerdir. Şu açıktır uluslararası sistem büyük ölçüde biri kazanırken diğerinin kaybetmesi üzerine çalışır. Bir güç yükselme sürecine girdiği zaman çevresinde hinterlantlar, etki alanları, ilişki dinamikleri oluşturur. Almanya son derece önemli jeopolitik eğilimleri ve ajandası olan bir güçtür. Coğrafyayı iyi analiz eder jeopolitik refleksleri güçlüdür, duyarlıdır buna dayalı politikalar ve stratejiler geliştirmeyi iyi bilir. Türkiye gibi bir ülkenin çevresindeki etkinlik alanının genişlemesi Almanya açısından daralma anlamına gelir. Türkiye-Rusya ilişkisinde bile Almanya her zaman o refleksi göstermiştir ve rahatsızlık duymuştur\" ifadelerini kullandı.

\"ALMANYA NEDEN TÜRKİYE\'DEKİ REFERANDUMLA İLGİLENDİ?\"

Referandum süresi boyunca Almanya\'nın tavrını eleştiren Prof. Dr. Hacısalihoğlu, şunları söyledi:

\"Şu da çok önemli Almanya\'da neredeyse 3 milyona yaklaşmış Türk nüfusu var; oradaki Türklerde dinamik bir nüfus ve Türkiye ile bağı sürüyor aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı dolayısıyla bu da son derece önemli bir parametre Almanya açısından. Türkiye\'de bir referandum yaşanıyor bu süreç boyunca Almanya\'da bir devlet kanalı tamamen Türkiye\'ye ayrılıyor Türkçe yayın yapılıyor ve \'hayır\' propagandasının mecrasına dönüştürülüyor neden, niçin bu kadar ilgilisiniz Türkiye\'nin anayasa değişikliğiyle, sonuçta kendi yönetim modeline ilişkin bir öneri paketi halkına soruluyor seçmeni var o seçmeni karar veriyor. Almanya neden bu kadar ilgilendi sonucunda bundan bir kaç hafta önce Angela Merkel\'in bir açıklaması oldu, dedi ki \'Türkiye\'de yüzde 50\'ye yakın hayır oyu verenler oldu, insanların bizden beklentileri var. Dolayısıyla onları hayal kırıklığına uğratmamamız gerekir\' Soru şudur o zaman bu hayır oyu verenlerin Almanya\'dan ne beklentisi olabilir. Bunu referandum sürecinde çeşitli sebeplerle hayır oyu verenler için genellemeye gerek yok. Kurumsal mücadele verenler, propaganda yapanlar, hayır oyu verilmesini isteyen siyasi partiler var.Şimdi ben en üst düzeyden açıklama yapmalarını bekliyorum. \'Bizim sizden ne beklentimiz olabilir. Bu ne biçim bir ifadedir\' diye bugüne kadar hiç bir açıklama gelmedi.\"

\"BU KRİZ SATRANÇ OYUNUNA BENZİYOR\"

Almanya\'nın Türkiye\'nin bugünden yarına güç sürecini gördüğü için hamleler yaptığını kaydeden Prof. Dr. Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

\"Yani bu kadar Türkiye\'nin geleceğine ilişkin bugünden yarına yapmak istediklerine ilişkin odaklanmış bir Almanya, ancak güç mücadelesi içindeki pozisyonuyla ve geleceğe ilişkin gördüğü bir takım hamlelere dayalı önlem almayla açıklanabilir. Bu iş satranca benziyor satrançta hamleler nasıldır?muhtemel rakipleriniz kimse onların hamleleriyle de ilgilenirsiniz. Eğer stratejik kabiliyetiniz çok kuvvetliyse birkaç hamle ötesini görme çabasına girersiniz. Türkiye şuanda belki işin çok başında ama sanayi modelini, nihayi mal üreten modelden, üretmeyi üreten, katma değeri yüksek ürün üreten, sanayi modeline geçiş sürecinin içinde.Bir kulvara girdi Türkiye, bunu başarır, başaramaz ama o kulvara girdi bir iddiası var; ele avuca sığmıyor, dinamik bir ülke, hedef koydu. Bu noktada özellikle teknoloji üreten ve katma değeri yüksek ürün üreten ülke modeline geçmek istiyor. Genç ve dinamik nüfusu oraya kanalize etmek istiyor. Çeşitli reformlara hala Türkiye\'nin ihtiyacı var kuşkusuz eğitim ve birçok teknolojik alanda ama en azından savunma sanayindeki yakaladığı o ivme yerlilik oranının yüzde 70\'leri aşmış olması bu noktada büyük bir özgüven oluşturdu. Bu süreç uzun soluklu bir süreç sonuçta devletlerin ömürleride uzun solukludur. Almanya son derece stratejik bir ülkedir, bu hamleleri gördüğü için işin daha çok başından köreltmenin hamleleri bunlar bunu da görmek gerekir.\"

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