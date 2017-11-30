Prof. Dr. Hacısalihoğlu: 17/25 Aralık süreci Amerika'ya taşındı

İSTANBUL, (DHA)- ABD\'DE görülen Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davasında Rıza Sarraf tanık olarak dinlenecek. \'Bunu asla bir hukuk davası olarak görmüyorum\' diyen Prof. Dr. Hacısalihoğlu, \"Burada 17/25 Aralık sürecini Amerika\'ya taşıyarak orada sürdürme çabası var\" dedi.

New York\'ta tutuklu bulunan iş adamı Rıza Sarraf ve Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla\'nın yargılandığı davanın tek sanığının Atilla olacağı açıklandı. Sarraf\'ın sanık olarak açılan davada tanık olmasını değerlendiren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, \"Bunu asla bir hukuk davası görmüyorum. Burada bir siyasi, stratejik, güvenlik başlıklarının öne çıktığı 17/25 Aralık sürecini Amerika\'ya taşıyarak orada sürdürme çabası var. Rıza Sarraf\'ın Amerika\'ya gidişi, tutukluluk süreci, sanıkken tanık durumuna geçişi bütün bunların bu denklemin içinde yer aldığını görüyorum. Dolayısıyla bu işin sadece bir hakim, savcı, jüri, mahkeme düzeneği, hukuk başlığı altında sürdürülen bir süreç olarak da yorumlanamayacağını görmek gerekir. Zarrab\'ın gidiş biçimi, sanıkken tanık rolüne dönüşmüş olması bütün bunlar meselenin hukuktan daha çok siyasi, stratejik ve güvenlik başlıklarını öne çıkarıyor\" dedi.

\"DARBE GİRİŞİMİNİN BİR RÖVANŞI\"

\"FETÖ\'nün arkasındaki bütün aktörler Türkiye\'nin üzerine çullanma gayretinde\" diyen Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, \"15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası bütün umutlarını yitiren FETÖ\'nün arkasındaki güçleri harekete geçirerek Türkiye aleyhine devreye girdiğini görüyorum. Amerika\'da görülen bu dava bunun bir sürecidir. 15 Temmuz\'un bir rövanşı olarak değerlendirilebilir\" diye konuştu.

Amerikan ambargosunun Türkiye\'yi ilgilendirmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Hacısalihoğlu, \"Burada tuhaf bir ağın oluştuğu çok net. Zarrab\'ın özellikle tanık durumuna zorlanarak bu konuda özellikle bir baskı süreci yaşadığına ilişkin basında da haberler çıkıyordu. Sonuç itibariyle burada tuhaf bir süreç var. Amerika\'ya kendisi gidiyor, tutuklanıyor, sanıkken de tanık konumuna geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı bir ülkeyle yaptığı ambargoyu Türkiye delmiş de bunun hukuk yönünde sorgulaması yapılıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Amerika\'nın ambargosundan bize ne? Bizi ne ilgilendirir. Bu BM kararı olsa bile uluslararası hukuk açısından bağlayıcı değildir\" şeklinde konuştu.

\"AMBORGOYU ASIL BATI DELMİŞTİR\"

İran\'a yönelik ambargo sürecini en çok batılı şirketlerin deldiğini söyleyen Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

\"Bunun hukuki bir yanı olamaz, Türkiye\'ye ilişkin stratejik, siyasi ve güvenlik başlıklı bir hamledir. CHP\'nin de elinde ne belge varsa bunları açık bir şekilde yargıya taşıması gerekir. O açıdan bu yaşananlarda FETÖ\'nün aktif bir rol üstlendiğini değerlendiriyorum. Türkiye\'den kaçan bütün FETÖ ihanet şebekesinin unsurları koro halinde bugünün hazırlığını yapıyorlardı. Türkiye\'yi hep batı karşıtı bir ülke olarak göstermek istiyorlardı. Yaşananlar Türkiye\'yi şer ittifaklarıyla köşeye sıkıştırma çabası.\"

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