Prof Dr. Haberal: Böbrek hastasının hayatı ameliyat masasında değişiyor

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA)- BAŞKENT Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Dünya Organ Nakli Derneği\'nin Başkanı Prof.Dr. Mehmet Haberal, böbrek naklinin önemine dikkat çekerken, ‘’Bu hastaların hayatı ameliyat masasında değişiyor. Çünkü böbrek, ameliyat masasında çalışmaya başlıyor. Sloganımız yeniden yaşama yolculuk’’ dedi.

Konya Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan böbrek nakli ameliyatlarına katılan Prof. Dr. Mehmet Haberal, hastanede son 6 gün içerisinde 4 böbrek nakli gerçekleştirildiğini söyledi. 2016 yılının mayıs ayında kurulan Transplantasyon Merkezi\'nde bugüne kadar 18 nakil gerçekleştirildiğini kaydeden Prof.Dr. Haberal, şöyle dedi:

\"İnanıyorum ki; birçok kronik böbrek hastası var ve bu hastalara yeniden bir yaşam sağlama imkanımız olacak. Bu hastaların hayatı ameliyat masasında değişiyor. Çünkü böbrek, ameliyat masasında çalışmaya başlıyor. Sloganımız yeniden yaşama yolculuk. Böbrek nakli yapılan bu hastalarımız, yeniden yaşama yolculuğa başladılar. Ameliyat öncesi diyaliz esnasında onu yeme, bunu yeme dediğimiz hastalara şimdi ne içersen iç, ne yersen ye diyoruz. Transplantasyon bu kadar önemli.\"

\"ORGAN BAĞIŞI BEKLİYORUZ\"

Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Gökhan Moray da organ nakli ve bağışının önemine dikkat çekti. Türkiye’de ilk kez Başkent Üniversitesi’nde Transplantasyon Bilim Dalı’nın kurulduğunu belirten Prof. Dr. Moray, şunları söyledi:

\"Başkent Üniversitesi transplantasyon ekibi Türkiye’de bir ilki yaptı. Yıllardır bu konuda bir eksiklik vardı. Geçtiğimiz aylar içinde YÖK onayladı ve transplantasyon bilim dalı kuruldu. Başkent üniversitesi Adana, Ankara, İstanbul ve Konya hastanelerinde böbrek, karaciğer ve kalp nakilleri sürdürüyor. Hedefimiz sayımızı artırmak ve daha çok insana ulaşmak. Ama en büyük eksik kadavra ve organ bağışında yaşanıyor. Türkiye’de organ bağışında yaklaşık sayı yıllık 2 bine yeni ulaştı. Ama maalesef bunun ancak 500 kadarını kullanabiliyoruz. Türkiye kadar büyük bir ülkede milyon nüfus başına ancak onlara ulaşmamız çok üzücü. Bazı ülkelerde bu sayı 36 hatta 40’lara ulaşmış durumda. Türkiye şu andakinin iki katı organ yapsa nakillerde bir numaralı ülke olur. Bunun için ilgi ve bağış bekliyoruz.\"

\"AMACIMIZ ŞİFA VERMEK\"

Konya Başkent Üniversitesi Transplantasyon Merkezi Müdürü Merkez Müdürü Prof Dr. Erkan Yıldırım, 18’inci böbrek naklini gerçekleştirdiklerini belirtirken, hastane Başhekimi Doç. Dr. Emin Türk ise bütün çabalarının Konya ve bölgesinde böbrek bekleyen hastalara böbrek nakli yaparak şifa vermek olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI