Prof. Dr. Gürsoy: Aysel Tuğluk'u cezaevinde tutmak her türlü kurala aykırı, cezaevi yönetimi de 'Bu yükü kaldıramayız' diyor!

Prof. Dr. Gençay Gürsoy, demans tanısı konan Aysel Tuğluk'u cezaevinde tutmanın her türlü kurala aykırı olduğunu söyledi; "Cezaevi yönetimi de bu yükü kaldıramayacak durumda olduklarını söylüyorlar" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin önde gelen nörologlarından olan Prof. Dr. Gençay Gürsoy, demans tanısı konulan ve Kocaeli Üniversitesi’nin “Cezaevinde kalamaz” raporuna rağmen infazı ertelenmeyen eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Artı TV'den Fatih Yapıcı'ya açıklamalarda bulunan Gürsoy, "Böyle bir hastayı cezaevinde tutmak her türlü kurala, yasaya aykırı. Çünkü cezaevinde sonuç olarak yanındaki, aynı koğuşta kalan insanların yardımıyla günlük hayatını idame ettirmesi bir dereceye kadrar mümkün, ama insani çerçeveye kolay kolay sığmaz. Onları buna mecbur etmek olacak iş değil" dedi.

"Bir işkence yönetimi adeta"

Gürsoy, cezaevi personeliyle de bu işi halletmenin mümkün olmadığını belirterek şöyle devam etti:

"Onlar da şikâyetçi, bir an önce çözüm bulunmasını bekliyorlar. Cezaevi yönetimi de biraz bu yükü kaldıramayacak durumda olduklarını söylüyorlar. Ama her şeyin ötesinde, bir mahkumun adeta neden cezaevine geldiğini bile çok iyi hatırlamaması durumunun da vehametini düşünebiliyor musunuz? Siz onu mahkum etmişsiniz ama bu olayın tüm bilgilerini aslında silmiş durumda. Bir işkence yöntemi adeta."