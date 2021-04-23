Prof. Dr. Güner Sönmez: Antikor miktarını sık sık ölçtürüp anksiyete yaşamaya gerek yok, B ve T hücreleri de Koronavirüs ile savaşmayı sağlıyor, aşı sizi korur

Koronavirüs aşısı yaptıran birçok kişi antikor testleriyle bağışıklık düzeylerini ölçtürüyor. Ancak Üsküdar Üniversitesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, antikor testlerinin ticari bir furya olduğunu belirterek vatandaşları uyardı. Prof. Sönmez, “Sadece antikor düzeyleri değil, B ve T hücreleri de Koronavirüs ile savaşmayı sağlıyor. T hücreleri virüse bir kez savunma geliştirdikten sonra çok uzun yıllar savaşabiliyor. SARS’ta gördük” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Prof. Dr. Sönmez şunları kaydetti:

“İnsanlar sadece antikorun koruduğunu düşünüyor ama bağışıklık sistemimizin bir antikor yanıtı, bir de hücresel yanıtı var. B ve T hücreleri viral hastalıklarda ön cephede yer alan savaşçılar. B hücreleri virüsü bir kere tanıdıktan sonra aradan ne kadar zaman geçerse geçsin virüse karşı çok hızlı antikor üretmeye devam edebiliyor. T hücreleri virüsü hemen tanıyor, hem de tüm varyantlarıyla ve savaşıp yok ediyor. Yani antikor miktarını sık sık ölçtürüp anksiyete yaşamaya gerek yok. T hücreleri virüslere karşı bir kere savunma geliştirdikten sonra çok uzun yıllar boyu tüm varyantlarına karşı etkili olacak şekilde savaşabiliyor.

2003’te SARS geçiren hastalarda 17 yıl sonraki ölçümlerde bağışıklığın halen devam ettiği ortaya çıktı. Kızamıkçık aşısı olanlarda ise 34 yıldır bu bağışıklığın devam ettiği tespit edildi. Dolayısıyla COVID-19’da da herkes aşılandıktan ve T hücreleri virüsü tanır hale geldikten sonra grip gibi olacak.”