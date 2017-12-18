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Prof. Dr. Gülnaz Özcan, körfez karideslerinin kitabını yazdı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY'da İskenderun Teknik Üniversitesi'nde görevli (İSTE) Prof

18 Aralık 2017 13:15

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY\'da İskenderun Teknik Üniversitesi\'nde görevli (İSTE) Prof. Dr. Tahir Özcan ile Prof. Dr Gülnaz Özcan, İskenderun Körfezi karideslerinin kitabını yazdı.
Bilim insanları hazırladıkları \'İskenderun ve Karides\' adlı kitapta körfezin kendine has karidesleri ile Süveyş Kanalı\'nın açılması, deniz trafiğinin artmasıyla artan karides çeşitlerini tanıtıp, 10 çeşit karides yemeği hakkında bilgi ve tarif verdi.
Prof. Dr. Tahir Özcan, \"Süveyş kanalının açılması, deniz trafiğinin artması ve balık avcılığının gelişmesiyle körfezde karides türleri artış gösterdi. Bunlar; \'Jumbo\' veya \'Yeşil kaplan\' gibi ekonomik değeri yüksek olan karidesler. Bunun yanı sıra körfeze gelmiş ama popülasyon oluşturamamış benim tespit ettiğim ekonomik değeri yüksek olan \'Muz karidesi\' de bulunuyor\" dedi.
YÜZDE 99\'U EGZOTİK
Körfezdeki karides türlerinin yüzde 99\'unu egzotik cins karideslerin oluşturduğunu belirten Tahir Özcan şöyle konuştu:
\"İskenderun Körfezi denince akla ilk Jumbo karides geliyor.Ekonomik değeri olan karidesleri, \'çim çim\' olarak bilinen derin deniz pembe karidesi, derin deniz kırmızı karidesleri ve yerli tür olan karabiga veya oluklu karides olarak bilinen Aristeus Antennatus oluşturuyor. Ancak şu anda körfezimizde bulunanların yüzde 99\'u egzotik türlerdir. Ekonomik değerleri çok yüksek, lüks bir besin olarak gözükmekte. Bunun yanında çok uygun fiyata da alınabilecek türleri de var. Besin ve protein açısından yüksek demir, çinko, selenyum, B12, gibi zengin, bu karideslerden herkes evinde yemek yaparak ailece tüketmelidirler.\"
KARİDESLİ PİDE VE YUMURTALI KARİDES
Karides kitabında ilk etapta on karides yemeğinin yer aldığını söyleyen Prof Dr Gülnaz Özcan ise karidesin genellikle lokantalarda ızgara ve güveç olarak çoğunlukta tüketildiğini belirtti. Özcan, \"Kitapta insanların evlerinde rahatlıkla tüketebileceği birkaç farklı tarif ekledik. Diyet yapanlar için salatalara karides ekleyerek tüketebilmesi mümkün. Bu zengin protein kaynağını insanlarımız evlerinde çocukları ile ailece sık tüketmeli. Bölge balıkçılarımız arasında en çok yumurtalı karides tüketiliyor. Karides yemek türlerini daha da zenginleştireceğiz. Örneğin nar ekşisinin birlikteliği bir karides menüsü. Bölgede çokça bilinen humusun karides ile oluşturduğumuz menü. Biz burada karidesli pide yaptık, çokta güzel oldu. Çocuklar bunu pizza gibi rahatlıkla yiyebilirler.\"

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