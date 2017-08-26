Prof. Dr. Gülen: Bitkiler taşınırsa, hepsi ölür

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,(DHA)- İSTANBUL Üniversitesi Fen Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Dinçer Gülen, üniversitenin Botanik Bahçesi\'nin müftülüğe devredilmesini eleştirerek, \"Bitkiler taşınma nedeni ile yok edilir ise çok yazık olur. Taşınır ise yok olurlar ve ölürler. Botanik bahçede binlerce farklı bitki familyası ve çeşidi var\" dedi.

İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi\'nin İstanbul Müftülüğü’ne devrilmesine tepki gösteren üniversitenin Fen Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Dinçer Gülen, Tekirdağ\'da yaptığı açıklamada, bahçenin Mustafa Kemal Atatürk\'ün teşvikleriyle botanik bahçe olarak düzenlendiğini söyledi. Botanik bahçesi olmadan üniversitede biyolog yetiştirilmesinin mümkün olmadığını kaydeden Prof. Dr. Gülen, \"Enstitü içerisinde bulunan 17 dönümlük bir arazi var. Burası botanik bahçedir. Buranın 350-400 metrekaresi müftülüğe ait, geri kalan kısmı ise olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi botanik alanıdır. Burası tescilliydi, yani tapusu falan bizim üniversitenin üzerine idi. Yalnız duyduğumuz kadarı ile bu son dönemde bizim sayın rektörümüz burayı müftülüğe vermiş. Rektör verdi ise bu iş bitmiştir. Tapunun kimin üzerine olduğu önemli değildir. Tabi burada mesele bu değil, bu durum siyasi tarafı. Ama bizi esas ilgilendiren oradaki binlerce çeşit bitkiler ve orada verilen eğitim ne olacak?\" dedi.

Botanik bahçesi olmadan, botanik eğitimi yapılamayacağını anlatan Prof. Dr. Gülen, parsellenen yerlerin içerisinde hem mevsimlik bitkiler, hem de yıllık dikilebilen bitkiler olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

\"Ayrıca bir de çok yıllık bitkiler var. O çok yıllık bitkiler, yaklaşık 80 yıldır bu alanlara ekilmiş. Şimdi siz 80 yıllık bit bitkiyi hangi aletle hangi edevatla kökten alırsanız alın, bunları başka bir yere götürmenin imkanı ve ihtimali yok. Götürülür ise ne olacak bitkiler kuruyacak ve ölecek. Bunun dışında buraya yurt dışından getirilen ve derslerde öğrencilere anlattığımız bitkiler var. Şimdi bunları yeniden yetiştireyim deseniz 80 yılın daha geçmesi lazım. Bu tür bir botanik bahçesinin kurulması için. Onun için bunlara çok dikkatli bakmak lazım. Ayrıca buradaki binalarımız botanik bahçesine dizayn edilmiştir. Mesela başka bir üniversitede olduğunu sanmıyorum. Dershaneye ve sınıflara aşağıdan asansörle bitkiler getirilir. Öğrencilere ders anlatılırken bu bitkiler kendilerine gösterilir.\"

TAŞINIRSA KURUR, ÖLÜRLER

Botanik bahçesinin başka bir yere taşınmasının mümkün olmadığını kaydeden Prof.Dr. Gülen, bitkilerin taşınması halinde kuruyup öleceklerini ayrıca götürülebileceği başka bir yer olmadığını da sözlerine ekledi.

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