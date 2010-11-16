-PROF. DR. GÖRMEZ'DEN İLK VAAZ İSTANBUL (A.A) - 16.11.2010 - Restorasyon çalışmaları tamamlanan Süleymaniye Camisi'ndeki ilk bayram namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından kıldırıldı. Prof. Dr. Görmez'in kıldırdığı namaza, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay ile binlerce vatandaş katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, ilk vaazında, kurban ibadetinin, Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'e uzanan tarihe dayanağını anlattı. Bayramların ve ezanın bağımsızlığın simgeleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Görmez, ezansız bir Müslüman topluluğunun düşünülemeyeceğini söyledi. Manevi dünyamızın simge ve sembollerinin zenginliğinin önemine değinen Prof. Dr. Görmez, bunları yeni kuşaklara doğru şekilde anlatmanın gereğini vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Görmez, bayram günlerinde en önemli şeyin coşku ve sevinç olduğunu dile getirerek, bu sevinç ve coşkunun evlerden, camilerden, sokaklara taşınması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Görmez, ayrıca, varlık sebepleri anne ve babaların, çocukların ihmal edilmemesi ve gücü olmayanlara bayram sevinci yaşatmanın, bugünlerde yapılacak en güzel davranışlar olduğunu söyledi. Müslümanların, kurban ibadeti ile şefkatini, sevgisini ve merhametini ilan ettiğini anlatan Prof. Dr. Görmez, ''Kurban, Allah'a yakın olmak için yaptığımız bütün işlere denir. Kurban, bizi Allah'a yakınlaştırmak için var. Allah'a yakınlaşmak için yaptığımız bütün işler bizim Kurban'ımızdır'' dedi. -YAŞANAN SIKINTILARIN NEDENLERİ- Prof. Dr. Görmez, konuşmasında, Kurban Bayramı'nda yapılacak nefis mücadelesinde herkesin ''Biz Allah'a ne kadar yakınız'' sorusunu kendisine sorması gerektiğini belirterek, bu yapıldığı takdirde yeryüzündeki kötülüklerin büyük bölümünün ortadan kalkacağını ifade etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Görmez, yaşanan sıkıntıların başlıca nedenlerinin ''insanların güç tutkusu'' ve ''sınırsız ve sorumsuz tüketim'' olduğunu kaydetti. Kurban edilecek hayvanlara karşı merhamet, sevgi, temizlik ve çevre sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini anımsatan Prof. Dr. Görmez, ''Dünyaya başka şekillerde yansıyacak ve yanlış anlamalara yol açacak davranışlardan uzak durarak kurban ibadetini yerine getirmek gerekir. Ama hiç kimse bize buradan hayvan sevgisi, hayvan hakları dersi vermeye kalkmasın. Biz, bir karıncayı incitmenin bile mahşerde soru olacağını idrak eden bir medeniyetin çocuklarıyız'' diye konuştu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Görmez verdiği vaazın ardından bayram namazını kıldırdı. -ERDOĞAN'DAN ÇOCUKLARA 10'AR LİRA HARÇLIK- Namazın ardından Başbakan Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, Devlet Bakanı Yazıcı ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Görmez, camideki vatandaşlarla bayramlaştı. Bu arada, protokol ile bayramlaşmak isteyen vatandaşlar cami içinde izdihama yol açtı. Başbakan Erdoğan, camide elini öpen çocuklara da 10'ar lira bayram harçlığı verdi. Yaklaşık 1.5 saat süren bayramlaşmanın ardından Başbakan Erdoğan, camideki vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Süleymaniye Camisi'nin restorasyonun ardından Kurban Bayramı namazıyla yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törende Başbakan Erdoğan'ın kızları Esra Erdoğan Albayrak ile Sümeyye Erdoğan da hazır bulundu. Bu arada, cami çıkışında, makas ve kesici aletler üreticisi Tatsuya Miyata isimli Japon iş adamı da hayranlığından dolayı Başbakan Erdoğan'a isminin yazılı olduğu el yapımı makas ve kişisel bakım seti hediye etti.