Prof. Dr. Gökhan Özyiğit: Bazı ucuz ek vitaminler kansere neden oluyor

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, piyasada ucuza satılan ek vitaminler konusunda uyardı. Özyiğit, "Bazı ucuz ek vitaminler kansere neden oluyor" dedi.

Özyiğit, “Şu anda günümüzde bunların etkinliğine dair bir veri yok. Hatta bazı ek vitaminlerin bilimsel çalışmalar ile kanseri önlemek bir yana dursun kansere neden olabileceğini biliyoruz. Bu noktalarda halkımızın çok dikkatli olması gerekiyor” diye konuştu.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği tarafından 2 yılda bir düzenlenen “Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi”nin 14'üncüsü yapıldı. Kongre kapsamında açıklamalarda bulunan Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit, şunları ekledi:

“2020 yılı içerisinde Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre dünyada yaklaşık olarak 18 milyon yeni kanser vakası saptandı. Yine aynı yıl içerisinde de 10 milyon insanın da kanserden hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bir İstanbul, Ankara nüfusu kadar insan kanser hastalığına yakalanıyor, bir Ankara nüfusu kadar insan da hayatını kaybediyor.”

''Kanser ölümleri fakir ülkelerde daha çok''

“Dünyada yaşanan 10 milyon ölümünün yüzde 70’nin maalesef fakir ülkelerde ve ya orta düşük gelirli ülkelerde olduğunu görüyoruz. Bu üzerinde durulması gereken bir nokta. Bu ülkelerde görülen kanserler önlenebilir kanserlerden oluşuyor. Bu bizim için çok önemli. Hiçbir kanser tedavisine gerek kalmadan, cerrahi, radyoterapi olmaksızın belli başlı çok basit önlemler ile en az yüzde 30 ile 50 arasında 2 kanserden birinin ya da 3 kanserden birinin önlenebildiğini biliyoruz.”

“Bazı vitaminlerin kanseri önlemek bir yana dursun kansere neden olabileceğini biliyoruz”

“Günümüzde ek gıdalar gibi ürünlerin satılması sadece Amerika Birleşik Devletleri içerisinde 20 milyar dolara bir bütçeye ulaştı. Şu anda günümüzde bunların etkinliğine dair bir veri yok. Hatta bazı ek vitaminlerin bilimsel çalışmalar ile kanseri önlemek bir yana dursun kansere neden olabileceğini biliyoruz. Bu noktalarda halkımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Eksikliği olmayan vücudumuzda saptanmayan hiçbir gıdayı bir maddeyi vücudumuza sokmamız gerekiyor.” (İHA)