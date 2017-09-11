Prof. Dr. Goerlich’e onursal doktora

İSTANBUL(DHA) - İSTANBUL Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı”nın 20.’sini bu yıl da İzmir’de gerçekleştiriyor. 15 Eylül Cuma gününe kadar sürecek çalıştayda, Leipzig Üniversitesi’nden Prof. Dr. Helmut Goerlich’e de Onursal Doktora Payesi takdim edildi.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Hukuk Fakültesi, Almanya, Macaristan ve İtalya’daki üniversitelerin Hukuk Fakülteleri\'nden, alanlarının en iyileri olarak tanınan öğretim üyelerinin de katılımıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası İnsan Hakları Akademisi Yaz Çalıştayı’nın 20.’sini bu yıl da İzmir’de gerçekleştiriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yeni içtihatları ışığında Türk-Alman hukukundaki yeni gelişmelerin konuşulduğu yaz çalıştayına,Türkiye ve Almanya’nın çeşitli üniversitelerinin hukuk fakültelerinden gelen akademisyenler ve öğrenciler katılıyor.

İKÜ Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk’ün ev sahipliğinde, Yargıtay Eski Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Çınar, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Dr.Ekrem Çetintürk, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ökmen, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü Ceza Hukuk Dairesi Başkanı Doç. Dr. Ali Rıza Töngür, Federal Almanya Danıştay Eski Başkanı Marion Eckertz-Höfer, Max-Planck-Enstitüsü Yabancı ve Uluslararası Ceza Hukuku Müdürü ve Freiburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Albin Eser, Leipzig Üniversitesi’nden Prof. Dr. Helmut Goerlich, Giessen Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Walter Gropp ve Miskolc Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akos Farkas gibi önde gelen isimler ile İtalya Roma Link Üniversitesi Hukuk Fakültesi temsilcilerinden oluşan heyetin katıldığı çalıştayda “Adil Yargılanma Hakkı”, “İltica Hakkı”, “Medya Özgürlüğü” ile “Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması” gibi başlıklar masaya yatırılıyor.

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