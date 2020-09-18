Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: Hekimler çığı elleriyle tutmaya çalışıyor, salgını yönetmeye sistem yetmeyecek

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, “Çember daralıyor. Salgınla mücadele yürütülmüyor. Bu süreci yönetenlere bir gün hastaneleri gezmelerini öneriyorum. Hekimler çığı elleriyle tutmaya çalışıyor” dedi.

Hekimlik hep yorucu ve dert dolu bir iştir ama hiç bu kadar tükenmiş ve çaresiz hissetmemiştim” diyen Prof. Şenol, “Salgını zaten hiç kontrol edemedik ama daha da yüksek düzeyde bir hale gelecek. Salgını yönetmeye sistem yetmeyecek” uyarısını yaptı.

Kontrolsüz ve çoklu odaktan bir toplumsal yayılım olduğunu vurgulayan Şenol, “Ankara, Vuhan oldu’ durumu yavaş yavaş diğer illerde de olacak. Hareketlenmeyi yüksek düzeyde izleyeceğiz” diye konuştu.

"Salgını yönetmeye ve yürütmeye sistem yetmeyecek"

“Zaten hiç kontrol edemedik ama salgın yüksek düzeyde bir hale gelecek” diyen Şenol, “Bu ne demek: Birincisi, sistem her şey onunla meşgul olacak. İkincisi ise hayatın açıldığı alanlarda aktif vaka taramalarını yaptıracak sistem ve test yetmeyecek, yani toplumsal salgını yönetmeye ve yürütmeye sistem yetmeyecek. Ağır vaka sayılarının arttığını ve biriktiğini görüyoruz. Gördüğümüz vakalarda buzdağının yüzeyi... Önümüzü çok daha vahim görüyoruz, bu, çok daha büyük endişe yaratıyor” değerlendirmesini yaptı.

Şenol, "Acil serviste mesela 8-10 yatırılması gereken hasta yatıyor ama yatak sayısı buna cevap veremiyor. Çünkü bu hastalar hem çok fazla hem de sistemi çok uzun süre meşgul eden hastalar. Hem yoğun bakım yatağı hem de normal yatak yok. Bir de hastalanıyoruz tabii ki... Mesela bizim hastanemizde şu anda büyük ölçüde personel sıkıntısı hastalık nedeniyle olmaya başladı. Her düzeyde personel hastalanıyor." ifadesini kullandı.

"Haber vermeden Ankara bir hastaneyi gezsinler"

Şenol, "Haber vermeden Ankara’daki bir hastaneyi gezsinler. Test kuyruklarındaki insanları, kaç sıra verildiğini, acil servisleri ve poliklinik kuyruklarını görmelerini istiyorum... Yeterli yoğun bakım uzmanı yok. Gözyaşlarını tutamayan hasta yakınları... Telefonda, Batman’da yaşlı kalmadı her gün 10 cenaze diyen eski hastam... Artık çok ağır geliyor. Hayat yalnızca Covid değil, Covid alanı çok tıkadı, başka hastalar ve hastalıklar da sağlık bakımına erişemiyorlar..." dedi.