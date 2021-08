Prof. Dr. Ertuğrul’dan delta varyantı uyarısı: Bu süreçten virüs galip çıkarsa dördüncü pikten söz etmeye başlayabiliriz

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, delta varyantının Türkiye’de yayılmasının hızlanabileceğine dikkat çekerek, "Bu süreçten virüs galip çıkarsa dördüncü pikten söz etmeye başlayabiliriz" uyarısında bulundu.

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, Ertuğrul, “Ben şu an bu durumu virüsle soluk soluğa bir yarışa benzetiyorum. Son dönemde aşılama hızını artırsak da hala ikinci doz aşısını olmayan büyük bir kesim var. Bu nedenle de toplumsal bağışıklığımız henüz yeterli seviyede değil. Aynı zamanda da delta varyantı toplumda yayılmaya devam ediyor. İşin kötüsü biz her geçen gün biraz daha fazla normalleşiyoruz. Türkiye, vakaların yüzde 90’ının Delta varyantı olan Rusya’dan gelecek turistlere kapılarını açtı. Bu anlamda da bir tehlike riski var. Dünyada bazı ülkeler için Türkiye hala kırmızı listede. Biz kapılarımızı biraz fazla ve kontrolsüz açtık gibi geliyor. Hızla ikinci doz aşıları yapmamız ve toplumsal bağışıklığımızı bir an önce kazanmamız gerekiyor. Temmuz- ağustos ayları çok kritik; özellikle temmuz ayı. Çünkü bir taraftan virüs yayılmaya çalışacak, bir taraftan da birinci doz aşı olanların ikinci doz aşılarını yapmaya başlayacağız. Bu süreçten virüs galip çıkarsa biz de dördüncü PİK’ten söz etmeye başlayabileceğiz.” ifadesini kullandı.