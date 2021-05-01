Prof. Dr. Ersan Şen: Çek ibraz ertelemesi yasayla çıktı; tebliğ veya genelgeyle kaldırılamaz

Ceza hukukçusu Prof. Ersan Şen, çek ödemelerinde kaos yaratan ibraz süresiyle ilgili yasanın uygulamasının genelgeyle durdurulmasının hukuka uygun olmadığını belirtti.

Dünya.com’un haberine göre Prof. Dr. Şen, kanuni düzenlemenin çok açık olduğunu belirterek, bankaların tebliğe veya genelgeye göre çekleri ödeyemeyeceğini söyledi.

Şen, çıkarılan tebliğin kanun hükmünün üstünde olamayacağı gibi, gerekçenin de kanun metninin üzerinde olamayacağını belirtti.

Prof. Dr. Ersan Şen, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamanın yasanın uygulamasını engellemeyeceğini vurguladı.

“Kanunun lafzında ne yazıyorsa, geçerli olan odur” diyen Şen, “Gerekçede her ne kadar ödeme güçlüğü içinde olanlara destek diyerek açıklama yapmaya gayret edilse de doğru değil. Halkın temsilcilerinden oluşan TBMM’nin iradesinin üzerine hiçbir şey çıkamaz. Yani yasa ibraz edilemeyecek diyorsa ibraz edilmeyecektir. Bu farklı bir şekilde yorumlanıp, “Karşılığı varsa buradan alırım” diyemez” diye konuştu.

Yasa metni bu kadar açıkken, bankaların borçlunun muvafakatı olmadan ödeme yapamayacağının altını çizen Şen, “Alacaklı ile borçlu bir araya gelir, banka yazılı olarak muvafakat alır kayda geçer ancak o zaman ödeme yapar, bu duruma zaten devlet karışamaz” ifadelerini kullandı.

Bankanın burada kendi başına insiyatif kullanamayacağını vurgulayan Şen, “Tekrar ediyorum, genelge ile tebliğ ile kanun iradesinin üzerine çıkılamaz. Banka burada emniyeti suistimal suçu işlemiş olur, kamu bankaları yönüyle de görevin kötüye kullanılması durumu geçerlidir” dedi.

Ne olmuştu?

Tam kapanma ile ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına denk gelen çeklerin 1 Haziran’dan sonraya ertelenmesi piyasalarda kaos yaratmıştı. Bankalar hesapları müsait olan hesapların çeklerini de ödememesi nedeniyle piyasaları tam anlamı ile kilitlenmişti. Bunun üzerine T.C. Ticaret Bakanlığı ibraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına denk gelen çeklerin bu tarihler arasında bankaya ibrazı halinde, hesapta karşılığının bulunması kaydıyla ödenmesi gerektiğini belirtmişti.