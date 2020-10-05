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Prof. Dr. Erol Turaçlı Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

05 Ekim 2020 22:10

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenlerinden emekli Prof. Dr. Erol Turaçlı Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akademisyenlik yapan emekli Prof. Dr. Erol Turaçlı'nın korona virüsü nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

TTB, Turaçlı'nın vefat haberini şöyle paylaştı:

"Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin duayen akademisyenlerinden Emekli Prof. Dr. Erol Turaçlı'yı COVID-19 nedeniyle yitirdik. Ailesine ve sağlık camiasına baş sağlığı dileriz."

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