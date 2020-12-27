Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Israr ve inatla, anlayamadığım bir şekilde benimle uğraşılıyor; 'kokteyl antikor' açıklamasını ben yapmadım

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, ısrarla ve inatla kendisiyle uğraşıldığını belirterek, "Kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu" açıklamasını yapmadığını söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Ovalı, "23 Nisan’da bir TV kanalına verdiğim röportajdan başka hiç konuşmadım. Bir toplantıda yaptığım bu konuşma da sanki basına demeç vermişim gibi servis edilmiş. Israr ve inatla, anlayamadığım bir şekilde benimle uğraşılıyor. ‘Beni affedin, konuşmak istemiyorum’ dedikçe sanki konuşmuşum, sansasyonel açıklamalar yapmışım gibi haberler çıkıyor. İnanın şaşkın ve üzgünüm. Nasıl bir iştir bu? Anlayamıyorum. Toplantıda konuşulmuş, kulaktan kulağa yayılmış, benim demecimmiş gibi yazılmış. Şunu söyleyeyim böyle bir açıklama yapmadım." dedi.

Prof. Dr. Ovalı “Korona oldunuz mu? İyi misiniz? İlaç geliştirdiniz mi?" sorularına ise “Ayrıntıya girmeye gerek yok” yanıtını verdi.