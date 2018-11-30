Prof. Dr. Ercan: Yalova depremi İstanbul'u değil Bursa'yı ilgilendiriyor

Tansu Edip GÖKBUDAK/ Harun UYANIK/İSTANBUL (DHA) YALOVA Çınarcık\'ta meydana gelen 4.3\'lük deprem ile ilgili değerlendirmede bulunan Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, \"Depremin İstanbul\'la ilgisi yok. Deprem daha çok Bursa\'nın Mudanya, Gemlik ilçeleriyle, Yalova\'nın Armutlu ve Çınarcık bölgelerini ilgilendiriyor\" dedi.

Yalova\'da bugün sabah 05.33\'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası bazı vatandaşların panikle dışarı çıktığı görüldü. Dün İstanbul ve Marmara Bölgesi\'nde olabilecek depremle ilgili konuşan Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin İstanbul\'u etkilemeyeceğini söyledi.

\"BU DEPREM ASLINDA UYARICI OLDU\"

Depremin İstanbul\'da Kartal, Tuzla ve Ataköy gibi ilçelerde yoğun hissedildiğini kaydeden Prof. Dr. Ercan, \"Kentin kayalık yerlerinde hissedilmedi. Çünkü bu depremin İstanbulla ilgisi yok. Bu deprem aslında uyarıcı oldu. Armutlu burnuyla İmralı Adası , Gemlik Körfezi\'nin girişinde bir deprem bekleniyor. Bu bölgede 6.3-6.4\'lük bir deprem olacak. Meydana gelen deprem Bursa Balıkesir ve Yalova\'yı etkiler. Mudanya, Gemlik, Armutlu, Çınarcık, Yalova, İmralı adası bu depremden çok etkilenir\" diye konuştu.

