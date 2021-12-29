Prof. Dr. Ercan: Muğla, Kaş bölgesinde 7 büyüklüğündeki depremler şaşırtıcı olmaz

Akdeniz ve özellikle Girit Adası çevresinde meydana gelen depremler sonrasında Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Muğla, Kaş ve hatta göller bölgesinde 6, 6.5 ve 7 büyüklüğündeki depremler benim için şaşırtıcı olmaz” açıklamasını yaptı.

Sözcü gazetesinden Mustafa Sarıipek’in haberine göre, "Türkiye'de 4 tane deprem bölgesi olduğunu belirten Ercan, “Bunlardan en etkin ve büyük deprem üreten yüzde 52'si Kuzey Anadolu Kırığı üzerinde oluyor, sonra yüzde 33 ile Batı Anadolu geliyor. Yüzde 13 ile de Doğu Anadolu Kırığı boyunca meydana gelen depremler ve dördüncü olarak da Ege Denizi depremleri.” dedi.

Ercan şu ifadeleri kullandı:

“Eğer deprem Ege Kabuğu üzerinde olsaydı depremin etkisi çok daha fazla olurdu. Depremin olduğu yerde Ege Kabuğu'nun kalınlığı yaklaşık 25 kilometre.

Tabii ki ilgilendiriyor. Çünkü deprem siyasi sınır tanımaz. Adalar dediğiniz kesim de zaten bundan yaklaşık 20 bin yıl önce Türkiye anakarasının devamı olan, deniz çekilmeden önceki yerler. Dolayısıyla buradaki depremler Datça, Marmaris, Fethiye ve Kaş'ta etkilerini görüyoruz. Bu depremler Türkiye anakarası altına da gidebilir. Eğer Türkiye anakarası altına giderse Teke Yarımadası yani Muğla ilinde deprem olur. Fethiye'den Göller Bölgesine kadar çıkar. Bu depremler şu anda buralar için de alarm vericisi. Buralarda 6, 6.5 ve hatta 7 büyüklüğündeki depremler benim için şaşırtıcı olmaz"