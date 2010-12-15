Prof. Dr. Ercan: Ege'deki büyük deprem yaklaşıyor

T24 - İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bozburun açıklarında meydana gelen depremin Ege'deki büyük depremin habercisi olduğunu söyledi.

Ercan daha önce de yaptığı açıklamada Ege Bölgesi'nin son bir kaç aydır büyük bir deprem üretmek üzere gerildiğini ve yaşanan bu depremlerin bu gerginliğin yavaş yavaş boşalması olduğunu söylemişti.

Ercan, ancak bunun büyük depremin hemen bu küçük depremlerden sonra meydana geleceği şeklinde anlaşılmaması gerektiği ifade etti. Bölgenin turistik önemine değinen Ercan, yapılaşmayla ilgili uyarılarda bulundu. İşte Ercan'ın depereme ilişikin tespitleri ve önerileri.

Uzun süredir Ege ile Batı Anadolu’nun deprem sancıları içinde gerildiğinden sözedegeliyorum. 15 Aralık 2010, Çarşamba saat 01:02’de meydana gelen 4,2 büyüklüğünde bir deprem Bozburun’da, Simi adasının karşısında, Hisarönü Koyu ile Bozburun Koyu’nun birleştiği yerde olmuştur. Deprem 4 saniye sürmüştür. Bu yerde, 24 Kasım 2008’de de 4,1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bunlar büyük deprem öncesi Ege’de olan çıtırtılardır.

Bozburun, Türkiye’nin güney batısında Ege ile Akdeniz sınırında yer alır. Ege’ye çatal biçimli giriş yapan Datça Yarım Adası ile Bozburun Yarımadasının kıyılarını güneybatı doğrultulu kırıklar tanımlar. İşte deprem bu kırıklardan biri üzerinde olmuştur. Bu büyüklükteki depremler olağan olup, daha büyüğünün çarçabuk arkasından gelmesi ille de beklenmez.

Küçük boyutlu bu deprem, Güney Ege ya da Girit-Rodos-Fethiye dalma batma kuşağının hemen kuzey-doğu sınırında yer 69 kilometre odak derinliğinde olmuştur. 2008’deki deprem de 68 km derindeydi. Bunun anlamı depremin dalan turak(levha) üzerinde olmuş olmasıdır. Bu yay kuşağı boyunca olan deprem oğullaşmalarının derinlikleri %60’ı 30 ile 150 km, gerisi 30 km’den sığdır. Yay önünde yanardağ kuşakları boyunca Santorini ile Rodos’ta tsunami yaratabilen 7 ile 7.6 büyüklüğünde depremler geçmişte olagelmiştir. Marmaris dolayında çok sayıda kırık olmasına karşın bunların çoğu diriliğini yitirmekte olan ancak depremcik üretebilecek kırıklardır. Bunlardan en etkini Hisarönü-Yıldız Adası kırığı olup, Hisarönü Koyundan başlar, İçmelerden geçer, Marmaris koyuna Keçi Adasının kuzey kıyısını yalayarak girer, Yıldız Adasının kuzeyinde geçerek Köyceğiz Gölüne doğuya uzanır. Bunlardan biri kuzey-doğudan Marmaris’in içine girip, Armutalandan dağı aşıp Hisarönü Koyuna girerek Bozburun’un kuzey kıyılarını biçimleyerek Simi Adasının kuzeyinden Tilos Adası kuzeyine doğru Ege Denizine girer. İşte bugün deprem yapan kırık ta budur.



11 Kasım'da 4.9'luk depremle sarsılan bölgede son 10 günde kaydedilen depremler şöyle...



15 Aralık çarşamba

Akdeniz’de Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 01.01’de Akdeniz’de Muğla’nın Datça ilçesinin 11 kilometre açığında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.



12 Aralık pazar

Ege Denizi’nde, 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Ege Denizi’nde, saat 01.02 sıralarında, büyüklüğü 4.4 olan orta şiddette bir sarsıntı hissedildi.



11 Aralık cumartesi

Yunanistan’da, Florina kenti yakınlarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Selanik Aristotelyos Üniversitesi Yerbilimleri Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, "sabah saatlerinde meydana geldiği" belirtilen depremin merkez üssünün, Selanik kentinin 125 km batısında, Florina kenti yakınlarındaki Himaditita gölünde olduğu bildirildi. Yunanistan’ın Batı Makedonya bölgesinde hissedilen depremin, can ya da mal kaybına yolaçmadığı kaydedildi.



9 Aralık perşembe



Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem izleme Merkezi verilerine göre, saat 23.50’de merkez üssü Aydın’ın Kuşadası ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



6 Aralık pazartesi

Ege’de Richter ölçeğine göre 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Yunan Medyası, bu sabaha karşı saat 01.20’de kaydedilen sarsıntının merkez üssünün, Başkent Atina’nın 511 kilometre güneydoğusu, Rodos Adası’nın ise güneydoğu açıkları olarak tespit edildiğini duyurdu. Depremin can ve mal kaybına yol açmadığı kaydedildi.

Ege’de 4 Aralık cumartesi sabahı da, merkez üssü, Kilimli (Kalimnos) Adası’nın 80 kilometre güneybatısı olan, Richter ölçeğine göre 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Saat, 05.49’da meydana gelen depremin derinliği 137 kilometre olarak ölçülürken, sarsıntının can ve mal kaybına yol açmadığı kaydedilmişti





