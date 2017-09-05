Prof. Dr. Ercan: Atom bombası yapay deprem yaratmaz

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- DEPREM uzmanı Profesör Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Kore\'nin üç gün önce yaptığı hidrojen bombası denemesinin 6.3 büyüklüğünde depreme neden olduğu iddialarına itiraz etti.

Yeni geliştirdiği hidrojen bombasını dünyaya gösteren Pyongyang yönetimi, ardından bombayı test edip mükemmel bir başarı yakalandığını duyurdu. ABD ve Çin, test sırasında dev bir patlamanın ardından 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yapay deprem oluşturulması açıklamalarının doğru olmadığını belirterek \"Amerika\'nın Hiroşima ve Nagazaki\'ye attığı bombalar, Kim Jong-Un\'un denediği atom bombasının yarattığı güç 6.3 lük bir depremin çıkardığı enerjiye denktir. Bunun da yaklaşık enerji büyüklüğü 10 üzeri 21 erktir. Yani anlamı 10\'un yanına 21 sıfır koyulmasıdır. Büyük bir enerji çıkarır, ancak atom bombası yapay bir deprem yaratmaz. Şöyle ki, atom bombası ya yüzeyde patlatılır, ya da denemeler için en çok bir kilometre derinlikte patlatılır. Sığda patlatıldığı için sarsıntı gücü yüksektir. Ancak bu yer içinde küresel bir enerji dağılımına neden olur. Ve bu da sarsıntı olarak duyulur. Aynı zamanda radyasyon olarak çıkar ve o kısım insanı yakar öldürür. Bu bir deprem değildir. Depremler bir kırılma kuşağı boyunca bir yönde genleşme ya da göçürme gerginliğinin yaklaşık 7 ile 10 kilometre derinde, aniden boşalması ve yerin bir yönde hareket etmesiyle kırılmasıyla sonuçlanır. Aynı büyüklükteki bir atom bombasına eşit depremin sarsıntısı, derinde olduğu için daha küçüktür. Ve doğal depremlerde sarsıntı ısı ışık çıkar, ancak radyasyon çıkmaz. Dolayısıyla depremler yapay olarak oluşturabilir savı doğru değildir\" diye konuştu.

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