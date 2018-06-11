Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye'nin büyüme sorunu yok, katma değer sorunu var

İSTANBUL, (DHA)-ALTINBAŞ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan birinci çeyrek ekonomik büyüme verisiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, imalat sanayindeki güçlü büyüme temposunun özellikle dikkat çektiğini belirtti. Alkin, bununla birlikte Türkiye’nin cari açık vererek büyüdüğünü söyledi.

Prof. Dr. Emre Alkin’in birinci çeyrek büyümesiyle ilgili değerlendirmesi şöyle: “Büyüme oranının beklenenin üzerinde çıkması elbette bizi çok memnun etti. Özellikle imalat sanayinin büyümeye destek vermesi, altı çizilmesi gereken bir gelişme. İnşaat faaliyetlerinin iki çeyrek üst üste yavaşladığı da gözlerden kaçmıyor.

Büyüme rakamlarının yarattığı coşku maalesef cari işlemler açığı ile dengelendi diyebiliriz. İşin gerçeği şu ki, Türkiye cari açık vererek büyümeye devam ediyor. İhracatın kilogram değerini artırmaktan başka çare bulunmamaktadır. Sadece inşaatla büyüyerek bir yere varamayacağımızı görmüş bulunmaktayız.

İthalat artış hızının ihracattan çok daha yüksek olması ve hayati öneme sahip olan tarım sektörünün büyümeye katkısının düşük seyretmesi aklımızı kurcalayan bazı ayrıntılar.

Açıklanan veri, Türkiye’nin büyüme ile ilgili bir sorununun bulunmadığını ama kalkınma ve katma değer yaratma ile ilgili bir sorunun bulunduğunu bize açıkça göstermiştir.

Büyüme modelimizin bundan sonra marka, tasarım, inovasyon ve Ar-Ge üzerine inşa edilmesi gerekmektedir. Bunun içinde eğitim en öncelikli faaliyet olmalıdır.”

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