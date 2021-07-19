Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye'deki adaletsizlik sadece gelir adaletsizliği değil, kanunlar karşısındaki adaletsizliktir; IMF'nin 'Türkiye 6.9 büyür' tahmini gerçekleşmeyecek

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, "Türkiye'deki adaletsizlik sadece gelir adaletsizliği değil, kanunlar karşısındaki adaletsizliklerdir" dedi.

Mesele Ekonomi'den Semih Sakallı'ya konuşan Alkin, ekonominin motoru kamyon motoru gibi durmaz, deniz motoru gibi durur diyerek şöyle konuştu:

"Ekonomide ani bir duruş olmaz. Duruş başlamıştır. Tam duruş noktasına geldiğinizde bu demektir ki; bundan sonra sıkıntılı bir sürece gireceksiniz. Kredi kampanyaları, tüketici kredilerindeki kampanyalar, kredi kartlarındaki taksitler, geçen sene kurumlara vergiyle alakalı yapılan iyilikler ekonomideki devinimin durmasını en azından kısa vadede engelledi. Fakat veriler olumsuz geliyor ama veriler geçmişle alakalı. Mesela enflasyon verisi bugünden bir sene geriye, büyüme 3 ay önceden geliyor, her şey gecikmeli geliyor. Bu verilerin özelliği şu; bugün anlıyorsunuz ki geminin motoru durdu, yavaşlayacak. Ama bugün hala o devinim devam ettiği için geminin motorunun durduğunu tam olarak anlamayabilirsiniz."

"IMF'nin Türkiye için yaptığı 6.9'luk büyüme tahmini gerçekleşmeyecek"

Alkin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "bundan sonraki aylarda cari fazla verebiliriz" sözünü hatırlatarak şöyle dedi:

"Türkiye'nin büyürken cari açık verme gibi bir özelliği olduğuna göre aslında Merkez Bankası ne diyor? 3. ve 4. çeyreklerde beklediğiniz büyüme olmayacak diyor. Ekonomik faaliyetlerde olumsuz rakamlar geliyor ama bunu şuan hissetmemizin sebebi bunun bir vade durumu var. Yani o uzun vade de anlaşılacak. O yüzden IMF'nin o '6,9' Türkiye büyür' raporuna ben inanmadığımı söyledim. Matematiksel düzeltme ve baz etkisiyle yüzde 4-5 arası büyürüz diye tahmin ediyorum."

"Türkiye'deki adaletsizlik sadece gelir adaletsizliği değil"

Emre Alkin, Türkiye'deki gelir adaletsizliği tartışmalarını ise şöyle değerlendirdi:

"Gelir adaletsizliğinin sadece Türkiye'de olduğuna inanmıyorum. Türkiye'de adaletsizlik sadece gelir adaletsizliği değil. Türkiye'de kanunlar karşısında kendini daha eşit hisseden insanlar var. Ya da sadece kendileri zengin olsun diye kayrılan sektörler veya kanaat önderleri var. Bunlar ne yabancı rakip istiyorlar ne Türk rakip istiyorlar, elden gelse monopol olmak istiyorlar. Türkiye'deki adaletsizlik kanunlar karşısındaki adaletsizliktir. Teşvikler hep bu insanlar için çıkıyor. Ne yardım yapılacaksa hep bunlar için. Vergiler hep onlar için yapılandırılıyor."

"Yüksek enflasyon-düşük büyümeye geçersek ayvayı yedik"

Türkiye'nin gelecek dönemdeki ekonomik beklentilerini de değerlendiren Alkin, "Yılbaşında bizim düşük enflasyon, yüksek büyüme beklentimiz vardı hem dünya hem Türkiye için. Şimdi enflasyon ve düşük büyüme durumundayız. Yüksek enflasyon ve düşük büyümeye geçersek ayvayı yedik. Bu en tehlikeli şey. O yüzden ben Fed'in (Amerikan Merkez Bankası) kolay kolay faiz artıracağını inanmıyorum. Faiz artırımı içinde 2022'ye işaret edecek ve 2022 bir değil iki faiz artırımına sahne olacak."