Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, “Koronavirüs’ün Türkiye'de de var olduğu yetkili ağızlardan duyulduktan sonra, para ve sermaye piyasalarında yaprak dökümü başladı diyebilirim. BIST 100.000 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışırken, Dolar/TL tekrar yükselişe geçti.” Düşüncesini dile getirdi.

Alkin, “Bu arada yatırımcıların ruh halleri sakinleşince, Dolar tekrar değer kazanmaya başladı. Çünkü risk iştahının azalması dolara dönüş anlamına geliyor. Ellerindeki aktifleri satan yatırımcılar doğrudan dolar ya da dolar cinsinden varlıklara dönüş yaptığı için paritenin düşmesini de doğal karşılamak lazım. Daha önemli bir bilgi vereyim: 1871'den beri ilk defa ABD Gösterge Tahvillerin faizleri bu seviyede düşük faiz seviyesinden işlem görüyor. Bahsettiğim 130 yıl civarında bir zaman dilimi. Buna rağmen Fed'in 18 Mart'ta bir kez daha faiz indireceğine dair söylentiler tavan yaptı diyebilirim. Acil toplantıyla 50 baz puan indiren Fed'in bu sefer politika faizlerini sıfır seviyesine yaklaştıracağını söylüyorlar. Eğer böyle bir gelişme olursa Merkez Bankası faizleri tek haneye tereddütsüz indirecektir. Bu durumda ortaya çıkacak yan etkileri konusunda herkesin hazırlıklı olması gerekir diye düşünüyorum. " düşüncesini dile getirdi.

Alkin yazısında şunları kaydetti:

Bu arada piyasa faizleri, interbank para piyasası ve politika faizleri arasında 19 Mart'tan sonra ciddi bir makas oluşacağını da düşünerek, firmalar önümüzdeki 7 gün boyunca fonlama havuzunun maliyetini düşürmek için çabalayacaklar desem yanlış olmaz.

Yazının devamı için tıklayın