Prof. Dr. Emre Alkin: Faiz indirimi tercih değil, zorunluluk

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun 100 baz puanlık faiz indirimini “Bir seçenek değil, zorunluluk” olarak yorumladı.

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Emre Alkin, piyasa faizlerinin yüzde 9.75’ten yüzde 8.75’e düşürülmesini değerlendirirken “Koronavirüs salgını sebebiyle faiz oranlarına karşı hassasiyetin kaybolduğu zamanlardan geçiyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası’nın bugün yaptığı faiz indirimi benim için şok niteliğinde değil” dedi.

Dünya gazetesinden yer alan habere göre, ekonomiyi ayakta tutmak için muhtelif reçetelerin denendiği bir dönemden geçildiğini ifade eden Emre Alkin “Böylesi bir dönemde faiz oranlarının düşürülmesinden dolayı ortaya çıkacak yan etkilere kimsenin dönüp bakacağını düşünmüyorum. O ileriki zamanlarda konuşacağımız ayrıntı. Döviz kurları da faiz indirimine karşı sınırlı bir tepki gösterdi. O zaman endişelenmemiz gereken konu faiz indirimi sonucu ortaya çıkacak arızalar değil, faiz indirimleri neticesinde ekonominin ayağa kalkıp kalkamayacağı” ifadelerini kullandı.

“Her indirim bekleneni vermez”

Bazı şartlar altında radikal faiz indirimlerinin herkesin beklediği yan etkileri ortaya çıkarmayacağını kaydeden Alkin, buna mukabil hiç kimsenin faiz indirimlerinin ekonomiyi düzelteceğine dair kesin bir görüş de ileri süremeyeceğini savundu. Alkin, “Ancak ekonomi yönetimi yapılabileceklerin tamamını yapmak zorundadır. Anladığım kadarıyla mevcut şartlar altında kendi yağımızla kavrulurken MB’nin faiz indirimlerine devam etmekten başka çaresi yok. Dolayısıyla MB’nin kararını bir seçenek değil bir zorunluluk diye değerlendirmek gerekir” dedi.