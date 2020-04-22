Ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz kararını nasıl değerlendirdi?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 1 puan faiz indirdi. Politika faizi yüzde 8,75'e oldu. Merkez Bankası böylece son 6 toplantıda faizi 13.75 puan indirdi. Peki ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını nasıl değerlendirdi?

Merkez Bankası son olarak geçen ay acil toplantıyla 100 baz puanlık faiz indirimine gitmiş ve politika faizini yüzde 9.75'e düşürmüştü. Politika faizinde 50 baz puanlık faiz indirimi bekleniyordu.

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"Kimse önünü göremezken faiz indirilmiş krediyi kim, neden alıp kullansın?"

Ekonomist Mustafa Sönmez, kişisel sosyal medya hesabından Merkez Bankası'nın faiz kararına ilikşin olarak yaptığı değerlendirmede, "Ne işe yarayacak? Krediyi daha da ucuzlaştırsanız ne işe yarayacak? Kimse önünü göremezken iş-aş kaybı herkes için söz konusu iken faiz indirilmiş krediyi kim, neden alıp kullansın? Kör hafız ezberi işler" diye yazdı.

"TCMB yine beklentileri aştı"

Ekonomist Atilla Yeşilada ise faiz kararına ilişkin olarak, "TCMB yine beklentileri aştı. Tebrikler. Bu sürünme bir an önce bitsin, ne halimiz varsa görelim" yorumunda bulundu.

"Birileri 'sembolik indirim olacak' mı demişti?"

Ekonomist Emre Alkin de, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydet kaydetti:

"Birileri 'sembolik indirim olacak' mı demişti? Faize karşı hassasiyetin kaybolduğu durumlarda, yorum yaparken ya dikkatli konuşmalı, ya da hiç konuşmamalı."

Emre Alkin'in ifadeleri akıllara, sembolik bir faiz indirimi yapılacağını söyleyen JP Morgan Türkiye Başekonomisti Yarkın Cebeci'nin açıklamalarını getirdi. Cebeci, "“25 baz puanlık (100 baz puan, yüzde 1’e karşılık geliyor) bir indirim bekliyoruz, finansal istikrara ilişkin endişeler Merkez Bankası’nın bir süre durmasına neden olabilir" demişti.

"MB piyasa gerçeklerine ve ihtiyaçlarına gözlerini kapatmaya devam ediyor"

Ekonomist Hayri Tüfekçioğlu da şunları kaydetti:

"TC Merkez Bankası, Politika Faizini 100 Bp indirerek % 8.75'e çekti ve Covid-19'un kur üzerinde yarattığı baskıyı görmezden geldi. Trump-Fed benzeri bir güdüme girerek güven aşınmasını sürdüren MB piyasa gerçeklerine ve ihtiyaçlarına gözlerini kapatmaya devam ediyor"

Ekonomist Erik Meyersson, Bloomberg Büro Şefi Onur Ant'ın, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına kişisel sosyal medya hesabından yaptığı, "Türkiye, merkez bankası krediyi teşvik etmek ve Koronavirüs salgınından kaynaklanan ekonomik düşüşü hafifletmek için liranın dik düşüşünü geçtiği için faiz oranlarını sekizinci kez düşürdü" paylaşımına, şöyle karşılık verdi:

“Zayıf talep ve emtia fiyatlarının enflasyon görünümünü daha iyi gösterdiğini öne sürebilirsiniz ancak bu önyargıyı hafife almak olur ve buna neden olaylar, Türkiye ekonomisinde herhangi bir iyileşmeyi doğal olarak kırılgan hâle getirmeye devam edecek.”