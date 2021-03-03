Prof. Dr. Emre Alkin: Enflasyon yaz ortalarına dek faizi düşürmenin mümkün olmadığını gösterdi; faizleri düşürme baskısı yapmak yanlış olur

Prof. Dr. Emre Alkin, çekirdek enflasyonun genel fiyat artışını geride bıraktığına dikkat çekerek, “Enflasyon bize gösteriyor ki yaz ortalarına dek faizleri düşürmek mümkün gözükmüyor. Faizleri düşürme baskısı yapmak yanlış olur” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. TÜFE aylık bazda yüzde 0,91 artarken, yıllık enflasyon yüzde 15,61’e yükseldi. Üretici fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 27’yi buldu.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, enflasyon oranlarını değerlendirirken “Çekirdek enflasyon ve üretici fiyatları yükselmeye devam ediyor. Hatta çekirdek enflasyon, TÜFE artışının da üzerine çıktı. Mevsimine bakılmaksızın sürekli satın alınan mal ve ürünlerin fiyatı artarken, bazı mevsimsel ürünlerin fiyatları aşağı indiği için TÜFE’yi aşağıda tutmuş” dedi.

Emre Alkin, enflasyonla mücadelede kalıcı başarı için, sonuçlar yerine nedenlerle uğraşmak gerektiğinin altını çizdi. Alkin şöyle dedi:

“Nihai mal satanlara baskı yapmak ya da fahiş fiyat soruşturması açmak, sadece sonuçlarla uğraşmak enflasyonu düşürmez. Yani (patatesi piyasa fiyatının yarısına sat) ya da (şu malda fiyat hareketi başladı, maliyetinin altında sat) diye telkinde bulunmakla enflasyonun düşürüleceğine inanmıyorum. Tarım ürünleri dahil birçok ürünü ithal ettiğimiz için asıl mesele Türk Lirası’na güvenden geçiyor.”

"Yaz ortasına kadar düşmez"



Enflasyon yüksek kaldığı sürece faizlerin de yüksek kalmaya devam edeceğini vurgulayan Emre Alkin şunları söyledi:

“Açıklanan enflasyon oranı ve enflasyon patikası bize gösteriyor ki yaz ortalarına dek faizleri düşürmek mümkün gözükmüyor. Üstelik yurt dışında gıda ve emtia fiyatları yüksek seyretmeye başlarken daha da yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz var. Hal böyleyken faizlerin düşürülmesi için baskı yapılmasının yanlış bir davranış olacaktır.”

"Para politikası gevşetilmesin"



Prof. Dr. Emre Alkin, “olmazsa olmaz” diye adlandırılan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki yükseliş trendinin devam ettiğine dikkat çekerken “Ve meselenin Merkez Bankası’ndan çok daha farklı kurumlar tarafından ele alınması gereği bir kez daha ortaya çıkıyor” dedi. Ekonomi yönetiminin talepten değil, maliyetten kaynaklanan bir enflasyonla karşı karşıya bulunduğun altını çizen Emre Alkin şöyle devam etti:

“Ortaya çıkan sorunu sadece faiz artışıyla çözmek pek mümkün gözükmüyor. Ancak daha önceki dönemlerde olduğu gibi para politikasını gevşetirsek, maliyet enflasyonu üzerine bir de talep enflasyonu yaşama ihtimalimiz var. Dolayısıyla Merkez Bankası’nın adımlarını sadece bugünkü değil, gelecekteki enflasyonu da durdurmaya yönelik adımlar olarak nitelendiriyorum.”