Prof. Dr. Emre Alkin: 2019'da daha mütevazı şartlarda yola devam edeceğiz

İSTANBUL, (DHA)-Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, 2019’da Türkiye ekonomisini bekleyen gelişmeleri analiz etti. Prof. Dr. Alkin, \"Daha mütevazı şartlarda yola devam edeceğiz. Mutlak rakam olarak küçülen cari açığın milli gelire oranı yükseldi\" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, \'2019\'da bizi neler bekliyor?\' başlıklı bir yazı kalem aldı. Son durumu değerlendirip, ekonomiye ilişkin 2019 yılı öngörülerini paylaşan Prof. Dr. Alkin, hem üretici hem de tüketici enflasyonundaki yüksek seviyenin 2019’da da devam edecek gibi gözüktüğünü söyledi.

Prof. Dr. Alkin, \"Merkez Bankası Beklenti Anketlerinde 2019 sonuna doğru yüzde 17’ye düşeceği öngörülen TÜFE için tek endişe bir anda yükselecek kurlar ve enerji fiyatları olabilir. Dolayısıyla kur seviyesini ve petrol fiyatlarını yakından takip etmek gerekecek. Öncesinde enflasyonu tahmin etmenin çok da zor olmadığından bahsetmiştim. Excel kullanmayı bilen herkes için en basit araştırma metodu şu, Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) açıkladığı aylık enflasyon rakamlarını Excel tablosuna dizip 12 aylık seri halinde formüle ettiğinizde, gelecek dönemlerde \'Hangi ay ne çıkarsa tek haneye geri düşer?\' sorusunun cevabını bulabiliriz\" diye konuştu.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Enflasyonun 2018 yılını tek hanede bitirmesinin mümkün olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Alkin, \"Bir de her ne kadar rakamlar TÜFE ile birebir aynı çıkmasa da, trendin yukarı mı yoksa aşağıya mı olduğunu anlamak için İTO Geçinme Endeksine bakmak da faydalı olabilir. Aşağı yukarı her iki endeks de yıl sonunda birbirine yakın şekilde gerçekleşiyorlar. Buradan hareketle, enflasyonun 2018 yılını tek hanede bitirmesinin imkansız olduğunu söylemek mümkündü her zaman. Excel Tablosuna geçmiş rakamları dizip, sonraki aylarda beklediğimiz rakamları yazınca aşağı yukarı bir tahminde bulunmak mümkün olabiliyor. Aslına bakılırsa birçok parametre için benzer bir metot uygulanabilir. Böylece \'bilinmezlik denizinde\' kendimize bir referans noktası yaratmış oluruz\" ifadelerini kullandı.

\"İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ YAVAŞLAMA İŞSİZLİĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR”

İşsizlik rakamları için söylenecek fazla bir şeyin olmadığını aktaran Prof. Dr. Alkin, \"Daha önce açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedeflerinde de işsizliğin kolay kolay düşmeyeceğini hükümetin kabul etmiş olduğunu anladık. 2021 yılında yüzde 9.5’e düşmesi için bir ümit var. O da hedeflerin arasında gözüküyordu. İşin gerçeği Türkiye’de istihdamın önemli bir kısmını inşaat sektörü massettiği için, sektördeki yavaşlamanın doğrudan işsizliğe olumsuz tesir ettiğini söylemem gerekiyor. Bu arada kayıt dışı istihdamın da TÜİK tarafında takip edilemeyecek düzeye çıktığını görmekteyiz\" dedi.

\"BORÇLANMA YÜKSELİYOR\"

Bütçe dengesinde gözle görülür bir bozulmanın olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alkin, \"Bir yandan harcamalar devam ederken diğer taraftan vergi gelirlerindeki artış yavaşlıyor. Doğal olarak borçlanma yükseliyor. Ancak, devletin iş dünyasına halen ödemediği 170 milyar liraya yakın KDV iadesi ve vergi indirimleri de mevcut. Bazı sektörlere uygulanan vergi indirimlerinin Ocak 2019’dan itibaren devam edip etmeyeceği konusunda bu açıdan ciddi soru işaretleri var\" diye konuştu.

\"CARİ AÇIK İÇİN İDDİALI KONUŞMAK İYİ DEĞİL\"

Cari İşlemler Açığının büyümenin yavaşlaması neticesinde daralmasının doğal olduğunu söyleyen Prof. Dr. Alkin, \"Petrol fiyatlarının ani yükselişi bu durumu değiştirebilir. İthalatımızın önemli bir kısmı ara malı ve enerjiden oluştuğu için, emtia ve enerjideki fiyat artışları ithalat faturamızı doğrudan etkileyecektir. Böyle bir durumda düşük büyüme-artan cari açık sorunu ile karşılaşabiliriz. Zaten bu durumun geçici olduğunu gösteren en önemli işaret Cari Açık/Milli Gelir rasyosu. Mutlak rakam olarak küçülen cari açığın milli gelire oranı yükseliyor. Dolayısıyla iddialı konuşmak yerine tetikte olmak daha doğru bir davranış olacak\" ifadelerini kullandı.

\"DAHA MÜTEVAZI ŞARTLARDA YOLA DEVAM EDECEĞİZ\"

Bankacılık ve finans tarafında ise kredi/mevduat oranının yükselmeye devam ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Alkin, \"\'Kendi yağımızda kavrulma\' mottosuyla yola çıktığımız 2017 yılından beri söz konusu oran giderek yükseliyor. Bankacılık ve finansa taze para gerekli mutlaka. Ancak yeniden yapılandırmalar ve konkordato ilan eden şirketlerin sayısı sebebiyle kredi ödemeleri zorlanmaya başladı. Ödeme olacak ki, bankalar taze parayla kredi verebilsinler. Diğer taraftan banka harici finans kurumlarında da bilanço küçültme hareketlenmesi görmekteyim. Tüm bunlar 2019 yılının büyüme hızıyla ilgili olumlu fikirler vermiyor. Daha mütevazı şartlarda yola devam edeceğiz\" dedi.