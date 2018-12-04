Prof. Dr. Emiroğlu'nun o sözleri için suç duyurusu (2)

EMİROĞLU: KAYITLARIM VAR, ÖYLE KONUŞMADIM

İzmir\'de, Güzelbahçe Müftülüğü\'nce \'Mevlid-i Nebi Haftası\' dolayısıyla düzenlenen \'Peygamberimiz ve Gençlik\' konferansında, \"Kızlar adet olur, adet olmak bir hastalıktır. Mutlaka tedavi olması gerekiyor. 15 yaşındaki kızlar evlenebilir. Laiklik en büyük tehlikedir\" dediği öne sürülen Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, hakkındaki iddiaları reddetti. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emiroğlu, söylenenlerin tamamen asparagas olduğunu savunarak, \"Kayıtlarım var, öyle konuşmadım. Nerede, neyi, nasıl konuşacağımı biliyorum. Tamamen düzmece. Bunu söyleyenlerin amacının ne olduğunu bilmiyorum. Kişileri mi yıpratmak istiyorlar, kurumları mı yıpratmak istiyorlar; bilemiyorum. Bunu da bilemiyorum\" dedi.

Konuşmasının ses kaydının bulunduğunu öne süren Emiroğlu, \"Zaten kaymakamlık da bunu inceledi ve uydurma olduğunu gördü. Tekzip gönderilecek\" diye konuştu.

Söylediği iddia edilen sözlerin hiçbirini dile getirmediğini savunan Prof. Dr. Emiroğlu, \"Ben böyle ifadeler kullanmadım. Bir ilim adamı böyle kaba saba ifadeler kullanır mı? Pes doğrusu. Ne işim var benim çocuğun adeti ile? Hijyenik şartlardan bahsettim. Çocuk ve ergenlik psikolojisinden bahsettim. Pozitif etkilerden bahsettim ama bunun dışındakiler düzmece. Cımbızla bile çekilmemiş. İnandırıcı değil\" dedi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)

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