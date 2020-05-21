Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti!

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği kurucularından ve başkanlarından İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Darendeliler bu akşamüzeri evinde rahatsızlandı.

Darendeliler için eve sağlık ekipleri yönlendirildi. Darendelliler, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Prof. Dr. Emin Darendeliler’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Prof Dr. Emin Darendeliler’in ölümü üzerine şu mesajı yayımladı:

"Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği kurucularından ve başkanlarından İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Darendeliler’in beklenmedik vefatını duyurmaktan çok büyük üzüntü duyuyoruz.

Camiamızda çok sevilen ve hepimizin kalbinde ayrı bir yeri olan Emin hocamıza rahmet, kederli ailesine sabır, dostlarına, meslektaşlarımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Toprağı bol olsun. Işıklar içinde uyusun."