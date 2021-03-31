Prof. Dr. Elif Dağlı: İstanbul’da pandemi hastaneleri tüm servislerini açtı ve tam doldurdu, son açıklanan önlemler salgını durduracak güçte değil

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “İstanbul’da pandemi hastaneleri tüm servislerini açtı ve tam doldurdu. Gördüğümüz en şiddetli pik olduğu konusunda fikir birliği var. İstanbul’da pandemi hastaneleri tüm servislerini açtı ve tam doldurdu, son açıklanan önlemler salgını durduracak güçte değil" değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Dağlı, "Sağlık çalışanları bitkin. Bir yıldır durmaksızın koşan bir yarışçı kadar yorgunlar, tükenmişler, bezginler, ümitsizler. Tam kapansak bile iki haftadan önce sayıları azaltmak zor görülüyor” dedi.

Dağlı şu ifadeleri kullandı:

“Son açıklanan önlemler hızla artan salgını durduracak güçte değil” diyen Dağlı, “Okullardaki çocuklar salgın kaynağı olmadığı gibi, hafta sonu herkesin sokakta yürüyebildiği, ‘kuruyemişçilere gidilip gelinebildiği’ kısıtlamalar bulaşı engellemekten uzak. Günde 100’ün üstünde vatandaşımızı kaybederken bazı kısıtlamaların iki hafta sonra başlaması kabul edilemez. Hepimiz biliyoruz ki bir ay tam kapansak da bayramda sarılamayacağız.

Geçen yıl bu zamanlara döndüğümüz bilgisini alıyoruz. Hasta artış hızı artarak devam ettiği için, hızı kesecek kökten bir önlem alınmadığı takdirde sayıların daha önceki zirveleri geçebileceği öngörülmektedir”