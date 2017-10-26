Prof. Dr. Efegil'den radikal dini terör gruplarına karşı 'İslami eğitim' önerisi

BURSA, (DHA) - SAKARYA Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ertan Efegil, radikal dini terör gruplarıyla mücadele yönteminin değişmesi gerektiğini savunarak, \"Askeri yöntemler, onları daha da radikalleştirmektedir; çünkü önemli olan bedeni değil, ruhu öldürmektir. Yapılması gereken ise çocuklarımıza ilkokulda ve ortaokulda İslam dinini öğretmektir; ancak önce İslam alimlerinin de İslam konusunda bir araya gelip, anlaşması gerekir\" dedi.

Uludağ Üniversitesi’nin düzenlediği \'Dünya Politikasındaki Kriz ve Değişim\' konulu uluslararası kongrede, strateji uzmanları ve akademisyenler, son yıllarda dünyayı ve Türkiye’yi tehdit eden radikal dini terör gruplarını bilimsel platformda ele aldı. Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Efegil, ‘Radikal Dini Terör Grupları ile Mücadelede Benimsenmesi Gereken Yeni Strateji’ konulu bildirisinde, terörle mücadele konusunda çeşitli önerilerde bulundu. Radikal dini terör gruplarına karşı 2014 yılına kadar güvenlik yöntemleriyle askeri yöntemlerin uygulandığını anlatan Efegil, etkili olmayan bu stratejilerin yerine yeni stratejilerin gerektiğini savundu. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Basın Bürosu\'ndan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Efegil, şu görüşleri savundu:

\"Bugüne kadar radikal dini terör örgütleriyle izleme, dinleme ve eylemi gerçekleştirdikten sonra yakalamaya dayalı güvenlik yöntemi ile askeri yöntemlerle mücadele ediliyordu; ama canlı bomba kendini uçurunca yakalama imkanı da ortadan kalkmaya başladı. Şimdi ise izleme, dinleme ve eylemden önce yakalama yöntemini uyguluyorlar. Bir taraftan da uluslararası koalisyon olarak askeri operasyonlar yapılıyor. Bunlara ek olarak bir de camilerde hutbe okutuluyor; ancak askeri yöntemler karşı tarafı daha da radikalleştiriyor. Bedeni değil, ruhu öldürmek gerekiyor. Bedeni öldürdüğünüz zaman ruhu başka bedenleri buluyor. İslam dinini eksik ya da yanlış bilenler, radikal İslamcıların doktrinlerine kolay inanıyor. Kimlerin potansiyel olarak bu terör örgütüne katılacağını önceden tespit edemediğimize göre, radikalleşmeyi önleyecek bir süreç oluşturmamız gerekir. Bu da İslam dinini ilkokulda ve ortaokulda öğretmekle mümkündür; ancak öncelikle din alimlerinin İslam konusunda bir araya gelmesi gerekiyor.\"

Radikal dini örgütlerin ideolojisinin yanlışlarının hutbelerle anlatılmaya çalışıldığını kaydeden Prof. Dr. Efegil, “Bu da etkili olmadı; çünkü bu insanlar, Diyanet\'in camilerine zaten gitmezler” dedi. Prof. Dr. Efegil, \"Cezaevleri, onlar için okul olabilir. Şüpheli olarak girenler, orada kitaplar okuyup, radikalleşerek çıkıyor. Radikal olan daha da radikalleşiyor” diye konuştu.



FOTOĞRAFLI