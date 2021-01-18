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Prof. Dr. Durmuş Kaya Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

18 Ocak 2021 22:50

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Durmuş Kaya (51), Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Durmuş Kaya, Koronavirüs nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Durmuş Kaya sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınırken, bugün hayatını kaybetti.

Durmuş Kaya’nın vefatını Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü duyurdu. Hülagü sosyal medya hesabından, "Teknoloji Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Durmuş Kaya hocamız, Covid 19 enfeksiyonu nedeniyle vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dilerim. Üniversitemizin başı sağ olsun." dedi.

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KoronavirüsDurmuş KayaKocaeli Üniversitesi Teknoloji FakültesiSadettin Hülagü
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