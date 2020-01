Prof. Dr. Dönmez: Bütün kültürler kiracı, biz ev sahibiyiz

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- İSTANBUL Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı ve Oluz Höyük kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, “Anadolu’da hiçbir Türk mezarlığında ne bir kazı, ne başka bir şey yapılmış, böylesine bir miras hiç kimsede yok. Sadece Amasya’da var. Bunlar üzerine yapılacak her türlü tarihleme, DNA, bilimsel çalışma hakkı Amasya’ya ait. Böyle bir mirasın üzerinde oturuyoruz. Yani bence bütün kültürler kiracı biz ev sahibiyiz\" dedi.

Amasya Oluz Höyük kazı alanında yeni bulunan bulgular Amasya Müzesi\'nde Vali Osman Varol, Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Karaman’ın katıldığı basın toplantısında İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı ve Oluz Höyük kazı Başkanı Prof.Dr. Şevket Dönmez tarafından tanıtıldı. Oluz Höyük kazı çalışmalarında Büyük İskender’in Asya seferi ile başlayan süreçte tahrip edildiği anlaşılan tapınakta kullanılan ateş kültürüne ait taşınabilir ateş yakma kabı ve şişler, Haoma (kutsal içki) kültürüne işaret eden kepçeler ve kaplar ile kurban kültürüne ait satır, bıçaklar ve testere açığa çıkarıldı. İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Başkanı ve Oluz Höyük kazı Başkanı Prof.Dr. Şevket Dönmez, şöyle dedi:

\"Anadolu’nun bilinen en eski testeresi Hitit dönemine ait Çorum müzesinde sergileniyor. O zannediyorum, zenaat ile ilgili bir testere yalnız burada bulunan testere kutsal tapınak çukuruna gömülmüş, demirden bir testere iki tarafında perçinleri var, mutlaka iki tarafta da ahşap çekme sapları olması lazımdı. Hem dönemi hem de işlevi itibariyle kutsal niteliği nedeniyle Anadolu arkeolojisinde bir ilk olma özelliği taşıyor.\"

Amasya’nın bir arkeolojik kenti olması gerektiğini savunan Prof.Dr.Dönmez, İstanbul\'un müzeler, Gaziantep\'in yemek kenti olarak tanımlandığı gibi Amasya’nın da kültür ve arkeoloji, kinanç kenti olması oğerektiğini anlattı. Prof.Dr. Dönmez, şöyle dedi:

\"Pek çok Türk mezarlığı var. Anadolu’da hiçbir Türk mezarlığında ne bir kazı yapılmış, ne başka bir şey yapılmış, böylesine bir miras hiç kimsede yok. Sadece Amasya’da var. Bunlar üzerine yapılacak her türlü tarihleme, her türlü DNA, her türlü bilimsel çalışma hakkı Amasya’ya ait. Böyle bir mirasın üzerinde oturuyoruz. Yani bence bütün kültürler kiracı biz ev sahibiyiz. Bunun da önemini bilerek hem eski kültürleri kendi kültürümüz gibi kabul ederek, hem de ev sahibi olmanın hoşgörüsünü kabul edeceğiz. Ama bu arada kendi kültürümüzü de bir Türk arkeolojisini de bizim artık hayata geçirmemiz lazım.\"

Amasya Valisi Osman Varol ise, çok önemli bulguların bulunduğunu ifade ederken, \"Alanımız olmamasına rağmen bahsettiğiniz özellikle arkeolojik kazıların bazılarının tarihin akışı ve bugüne kadar bilinen tarihin yorumlanmasında çok ciddi değişiklikler yapabildiğini gördük. Gerçekten Anadolu’nun hak ettiği değeri akademik eserlerle de ortaya koymanızı sağlayacak. Eserleri de her yıl yenilersiniz diye umuyorum. Bizlerde bu süreçte hep yanınızda olmaya çalışacağız” dedi.

Amasya Valisi Osman Varol, Kazı Başkanı Prof.Dr. Şevket Dönmez’den Oluz Höyük’te bulunan ateş yakma kabı (ateşdan) ve şişler, Haoma (kutsal içki) Kültürüne işaret eden kepçeler ve kaplar ile kurban kültürüne ait satır, bıçaklar ve testere hakkında bilgi aldı.



