Evinde ölü bulunan Psikolog Doğan Cüceloğlu, yarın saat 12..’de Levent Afet Yolal Camii’nde yapılacak törenin ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nun cenaze programı belli oldu. Cüceloğlu’nun kitaplarını basan Kronik Kitap’ın Twitter hesabından yaptığı duyuruya göre, Cüceloğlu 18 Şubat Perşembe (yarın) saat 12’de Levent Afet Yolal Camii’nde yapılacak törenin ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

83 yaşındaki Doğan Cüceloğlu, dün İstanbul Beşiktaş’taki evinde, ilk belirlemelere göre düşerek yaşamını yitirmişti. Cüceloğlu'nun kesin ölüm nedeni, Adli Tıp incelemesinden sonra belli olacak.