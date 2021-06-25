Prof. Dr. Derya Unutmaz :Delta varyantının aşı olmayanlarda daha ağır hastalık yaptığına dair veriler geliyor

Enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi alanında dünyada söz sahibi isimlerden biri olan ve ABD’de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz, Koronavirüs'ün delta varyatına ilişkin olarak, "Aşı olmayanlarda daha ağır hastalık yaptığına dair veriler geliyor. Özellikle delta varyantının büyük tehdit oluşturduğu şu anda, gençlerin de aşı olması çok önemli" değerlendirmesini yaptı.

Unutmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı yaşının 18’e düşmesi çok iyi bir haber! Özellikle delta varyantının büyük tehdit oluşturduğu şu anda, gençlerin de aşı olması çok önemli. Delta varyantının aşı olmayanlarda daha ağır hastalık yaptığına dair de veriler geliyor. Aşınızı olun ki delta koronayı de püskürtelim!" ifadesini kullandı.