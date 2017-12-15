Prof. Dr. Cüneyt Ulutin: Sağlık yönetiminde eğitimli olmak kazandırıyor

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, sağlık yönetimi alanında eğitim almış yöneticileri istihdam etmenin sağlık kuruluşlarına büyük bir artı değer kattığını söyledi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde birincisi düzenlenen Sağlık Yöneticileri Konferansı’nın ikinci gününde uzmanlar; Sağlık Sektöründe Bilgi Yönetimi Ve Teknoloji Sağlık Kurumlarında Kalite, Sağlıkta Teknolojik İlerleme, Stratejik Yönetim, Sağlıkta Risk ve Kriz Yönetimi, Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama, Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Turizmi gibi pek çok konuda sunum yaptılar. Düzenlenen panellerde ise “Sağlık Ekonomisi ve Turizminde Güncel Trendler” ile “Sağlık Politikalarında Stratejik Yaklaşım” başlıkları tartışıldı.

“EĞİTİMLİ SAĞLIK YÖNETİCİLERİ BÜYÜK KAZANÇ”

Kongrede sağlık yönetiminin önemi konusunda değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin sağlıkta profesyonelleşmenin önemine dikkat çekerek, sağlık yönetimi konusunda eğitim almış kişilerin istihdamının kurumlar için büyük bir kazanç olduğunu altını çizdi. Gerek kamuya ait sağlık kurumlarında gerekse özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık yönetimi almış kişilerin katkısının üç ana başlıkta değerlendirilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Ulutin şunları söyledi: “Sağlık yönetimi eğitimi alan ve hastanelerde yönetici olan kişilerin çalıştıkları öncelikle maliyet anlamında büyük katkıları olacaktır. İkincisi önemli katkıları ise çalıştıkları kuruma kattıkları saygınlıktır. Çünkü amatörler veya gerekli eğitimi almamış kişileri kullanmak, o kuruma gelen ve adına hasta ya da müşteri adı verilen grup üzerinde şüphelerin oluşmasına sebep olacaktır. Bu kişilerin bir diğer önemli katkısı ise sağlık yöneticilerinin diğer sağlık personelleri ile olan iletişimlerinin daha kolay olmasıdır. Dolayısıyla hastanenin işleyişindeki hız daha farklı olmakta ve rakip hastanelere karşı fark yaratılmaktadır.

“KONGRENİN HEDEFİ SAĞLIK YÖNETİCİLERİ”

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde iki gün süren kongrenin hedef kitlesinin sağlık yöneticileri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ulutin şöyle devam etti: “Bu yıl birincisini düzenlediğimiz Ulusal Sağlık Yöneticileri Kongresi’nde oturumların tamamını sağlık yöneticileri üzerine kurguladık. Diğer anlamda,multidisipliner yaklaşımları sağlık yöneticilerine en kısa yoldan ulaştırmak istedik. Kongrenin birinci gününde bunun büyük bir başarı ile gerçekleştirdik. İkinci gününde de multidisipliner yaklaşımları sağlık yöneticilerinin nasıl karşıladıklarını görerek, yönetime bunu nasıl aktaracaklarını farketmelerini sağlamak istedik. Bu anlamda kongrenin başarıya ulaştığına inanıyorum.“

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