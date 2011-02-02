Prof. Dr. Çuhaoğlu: Foster ağır hasta değildi

T24 - Prof. Dr. Çuhadaroğlu, astım krizi ya da kalp krizinden öldüğü belirtilen Foster'ı hasta olarak 2008 yılında gördüğünü ve Foster'ın ağır bir astım hastası olmadığını söyledi.



Hürriyet'te yer alan haberde; astım krizi yaşandığında göğüste sıkışmalar meydana geldiğini ve kişinin nefes almakta zorlanacağını kaydeden Acıbadem Maslak Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, "Belirtiler dakikalar içinde meydana gelir. Göğüs birdenbire sıkışmaz. Nefes kesilmez. Bütün bunlar uzun dakikalar alır. Aniden ölüm meydana gelmez. Hasta ilacını aldıktan bir süre sonra normale döner" dedi.

Astım hastalarının alerjik hastalar olduğunu vurgulayan Çuhadaroğlu, akciğerle ilgili iki hastalığın ölüme sebep olabileceğini belirtti.

Çuhadaroğlu şöyle konuştu:



Astımlılarda zehirlenme hızlı gelişir

"Astım hastalarında çok daha hızlı gelişen alerjiler meydana gelmiştir. Hasta belki birşey yemiştir, içmiştir, o yediği içtiği şey bir reaksiyon yaratmış olabilir. Zehirlenme gibi durumlar daha hızlı gelişir.

Akciğer damar tıkanıklığı ve akciğer sönmesi risk yaratır. Astım hastalarında ender de olsa akciğer sönmesi meydana gelir. Akciğer söner, kalp etkilenir ve sonrasında da ölüm meydana gelir."



Fazla ilaç risk yaratır

Çuhadaroğlu, içine çekilerek alınan astım ilaçlarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Havayolunu açmak için kullandığımız ilaçları çok yüksek dozda alırsanız kalp problemi yaratır. Kalp hastalıklarına bağlı ani ölüm meydana gelir. Ancak normalde biz bu ilaçları günde 6-7 kez olarak veriyoruz, 15-16 kez alınması problem yaratabilir. Gereğinden fazla kullanılması kalp krizine yol açabilir.

Bazı ilaçlar alkol ile birlikte alındığında sorun yaratabilir. Uyku apnesi olan insanlar ölüme yol açabilir. Ancak bu daha çok kilolu insanlarda ve uykuda meydana gelir."



