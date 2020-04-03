Koç Üniversitesi'nden kovulduğunu öne süren Prof. Çilingiroğlu'nun üniversitede kadrosu yok, 'misafir' statüsü ocakta sona ermiş

T24 Haber Merkezi

Habertürk'te yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin son gelişmelerin değerlendirildiği programda yaşanan tartışmayla gündeme gelen, çalışmalarını ABD'de sürdüren Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Koç Üniversitesi tarafından kovulduğunu öne sürdü. Ancak ABD'de yaşayan Çilingiroğlu'un Koç Üniversitesi'nde sözleşmeli bir kadrosunun bulunmadığı, "misafir öğretim üyesi" konumunun da ocak ayında sona erdiği öğrenildi.

T24'e bilgi veren Koç Üniversitesi kaynakları, Prof. Çilingiroğlu için yapılan işlemin, "ocak ayında biten misafir profesörlük" konumu nedeniyle adının üniversite web sitesinden kaldırılmasından ibaret olduğunu söylediler. Kaynaklar sona eren "misafir" statüsü ve sözleşme olmadığı için "fesih ve kovulma"nın söz konusu olmadığını, durumun Prof. Çilingiroğlu'na da bildirildiğini belirttiler.

Canlı yayın arasında kovulduğunu söyledi

Çilingiroğlu bugün (3 Nisan 2020) CNN Türk canlı yayınında Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programına katılmış, program arasında Koç Üniversitesi'nden kovulduğunu öne sürmüştü.

"Beni atsan ne olur atmasan ne olur" diyerek ABD'de yaptığı çalışmaları anlatan Çilingiroğlu, "Benim hiç kimseye ihtiyacım yok" demişti.

Koç Üniversitesi, 27 Mart'ta Çilingiroğlu'nu bilgilendirmiş

Milat yazarı Serdar Arseven, YouTube hesabında Koç Üniversitesi tarafından Çilingiroğlu'na 27 Mart'ta gönderilen yazıyı paylaştı. Yazıda, Çilingiroğlu'nun 27 Mart'ta "misafir öğretim üyesi" görevinin sona erdiği belirtilirken, kendisine "verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildiği" aktarılıyor.

Sözünün kesildiğini öne sürüp programı terk etmesiyle gündeme gelmişti

Çarşamba akşamı (1 Nisan 2020) Habertürk canlı yayınında virüsün yakın zamanda sona ermeyeceğini söyleyen Çilingiroğlu, "Millet balık avlıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ndeki rakamı bilmiyorsunuz. İnsanlar sadece Koronavirüs'ten değil, kalp krizinden ölüyor. Giriyor mu peki bu DSÖ'nün şeyine? Ben ne dediğini bilen bir bilim insanıyım" demiş, sözünün sürekli kesildiğini öne sürerek sinirlenmiş, ardından programı terk etmişti.

Bunun üzerine Didem Arslan Yılmaz, Çilingiroğlu'na tepki göstermiş, "Bu bir tartışma programı. Yayına dönerseniz ne kadar konuştuğunuzu göreceksiniz. Ben size çok saygı duyuyorum ama siz de onlara saygı duyun" ifadesini kullanmıştı.