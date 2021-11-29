Prof. Dr. Ceyhan: Omicron varyantı tahminlerden hızlı yayılıyor, önlemler arttırılmalı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Omicron varyantı tahminlerden hızlı yayılıyor, önlemler arttırılmalı" uyarısını yaptı.

Covid-19’un Güney Afrika’da tespit edilen yeni mutasyonu Omicron, kısa sürede hızla yayıldı. Şimdiye kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka ve Avusturalya’da tespit edilen virüs son olarak da Hollanda’da görüldü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ceyhan,“Omicron varyantı tahminlerden hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar bütün ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilmeli ve yurt içinde virüsün yayılmasını önleyecek ve aşılama oranlarını artıracak önlemler artırılmalı” ifadelerini kullandı.

Dün Türkiye’deki Koronavirüs verilerini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de en çok görülen mutasyonu da açıkladı.

Koca, şunları kaydetti:

“Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır.”