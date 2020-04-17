Prof. Dr. Ceyhan'dan Koronavirüs'le ilgili 2 önemli uyarı

Koronavirüs salgınıyla ilgili iki önemli uyarıda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan , 'vaka sayısının az olduğu küçük şehirlerin potansiyel risk grubu' olduğunu söyledi. Ceyhan, salgın kontrol altına alındıktan sonra 'evde izole kaldıkları için bağışıklık kazanamayan kişilerin de risk altında' olduğunu belirtti.

Posta gazetesi yazarı Murat Çelik bugünkü köşesinde, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın Koronavirüs'le ilgili yaptığı iki önemli uyarıyı aktardı.

Çelik, 'Mehmet Ceyhan uyarıyor' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Küçük şehirlere dikkat"

"Bakanlığın açıkladığı rakamlara bakıyorsunuz… Son 3 günde hızlı bir azalma var. Eğer azalma dönemine girdiysek, ekstra başka önlemlere de gerek yok demektir. Şu andaki tedbirlerle işi halledeceğiz anlamına gelir ki, bu iyi haber. Ama önlemleri sıkı şekilde uygulamaya devam etmek, vaka sayısını daha da azaltır.

Ancak, Anadolu’ya bakıyorum ben… 47 şehrin vaka sayısı 100’ün altında… Bu tablo, şunu düşündürüyor insana… Yarın İstanbul azalınca rakamlar düşecek ama bu şehirlerin tamamı potansiyel bir vaka artış odağı olabilir.

İstanbul kısa süre içerisinde azalacaktır çünkü çok vaka görüldü, bağışıklık belli ölçüde oluştu ve tedbirler de sıkı uygulanıyor.

Ama o küçük şehirlerde, tedbirler büyükşehirler kadar sıkı olmamasına, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmamasına rağmen vaka sayısı çok az.

Yarın eğer oralarda bulaş hızlanırsa, henüz bir bağışıklık da gelişmemiş olduğundan vakalar bir anda artabilir. Esas oralara dikkat etmek lazım şimdi."

"Salgın kontrol altına alındıktan sonra risk altındalar"