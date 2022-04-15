Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan İBB'ye uyarı: Marmara Bölgesi’nde bulunan 4 fayın her an maksimum 7.6 büyüklüğünde deprem üretme riski var

Marmara’nın 3 boyutlu fay hattı haritasını çıkaran isimlerden biri olan Prof. Dr. Cenk Yaltırak, “Marmara Bölgesi’nde depreme neden olabilecek bir değil 4 fay bulunuyor. Bu 4 fayın her an maksimum 7.2 ile 7.6 büyüklüğünde deprem üretme riski var. Oysa İBB, senaryolarını tek faya göre yapıyor” dedi.

Hürriyet’te Aysel Alp'in sorularını yanıtlayan Yaltırak, şunları kaydetti:

"Marmara kalp hastası, 4 damarı tıkalı ve her an bir kalp krizi geçirebilir"

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi yanlış yapıyor, Marmara’da sadece tek fayın olduğu yaklaşımını devam ettiriyor. Oysa Marmara’da kırılma bekleyen 4 fay bulunuyor. Bunlardan biri 7.6, ikisi 7.4 ve bir tanesi de maksimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilecek. Büyüklükler maksimum bu seviyede olacak, daha küçük de olabilir ama maksimum büyüklükler bunlar olacak.

Ne zaman olabilir? Her an. Planlamalar, hesaplar tek fay esas alınarak yapıldığında İstanbul’a bir şey olmuyor; depremi 7.2 ile 7.4 arasında bekliyorlar ve bu durum sadece eski İstanbul’u yani Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar’ı etkiliyor. Anadolu yakasını ve İzmit Körfezi’ni, Güney Marmara’yı hiç etkilemiyor.

Bu 4 fay aynı zamanda da kırılabilir, arka arkaya da olabilir ya da farklı zamanlarda kırılabilir. Batıdan doğuya gidebilir; hangisinin önce ya da sonra olacağını bilmiyoruz ama bildiğimiz şey; bardaklar dolu. Marmara kalp hastası, 4 damarı tıkalı ve her an bir kalp krizi geçirebilir.

"İstanbul’un tüm kentsel dönüşüm planlarının yenilenmesi gerekecek"

İstanbul ve tüm Marmara’nın bu 4 faya göre yeniden ele alınması gerekiyor. Tek faya dayalı olasılıksal bir haritayla yüksek ivmeler içeren bir dönüşüm planı var. 4 fay esas alındığında İstanbul’un tüm kentsel dönüşüm planlarının yenilenmesi gerekecek çünkü ivmeler her yerde haritadaki büyüklüğe ulaşmayacak."